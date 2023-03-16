El projecte Icària UPF-UOC guanya el Campus d'Excel·lència Internacional

El projecte Icària UPF-UOC guanya el Campus d'Excel·lència InternacionalEl projecte Campus UPF- Icària Internacional, coordinat per la Universitat Pompeu Fabra i amb la UOC com a universitat agregada, ha obtingut la qualificació de Campus d'Excel·lència Internacional en la convocatòria 2010, segons ha fet públic aquest matí el Ministeri d'Educació.
Dotat amb 75 milions d'euros, el programa Campus d'Excel·lència Internacional és una convocatòria del Ministeri d'Educació que té per objectiu, en un horitzó 2015, situar les universitats espanyoles d'excel·lència entre les millors d'Europa i promoure el seu reconeixement internacional. Els nou membres del jurat internacional han concedit a vuit dels vint-i-dos projectes finalistes la qualificació de Campus d'Excel·lència Internacional.
Els projectes seleccionats, que es desenvoluparan durant el període 2013-2016, rebran finançament en concepte de crèdits sense interessos, que seran gestionats per les corresponents comunitats autònomes. Pel que fa al projecte de les universitats UPF-UOC, obtindrà un total de quatre milions d'euros.
El projecte Icària Internacional
El projecte Icària Internacional neix del propòsit de la UPF de fer un pas decisiu cap a l'augment de l'excel·lència basada en un model centrat en una política oberta al món, internacional, d'incorporació d'investigadors i professors, cosa que permet reforçar una oferta internacional d'estudis de postgrau, màsters i doctorats, a més de realitzar una recerca d'alt nivell en la frontera del coneixement.
En aquesta convocatòria 2010 la UPF ha incorporat noves i rellevants agregacions estratègiques, com la de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que aporta a aquest projecte la seva expertesa i el coneixement acumulat al llarg de quinze anys en el que és l'ensenyament en línia. Així, en el marc del Projecte Icària la UOC aportarà la bimodalitat (presencial i virtual) en l'ensenyament, tendència ja present internacionalment.
La UPF i la UOC ja compten amb experiències reeixides de cooperació, entre les quals es destaca el màster de formació de professorat de secundària.