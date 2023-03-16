La UOC gradúa a cerca de 6.000 estudiantes

La gala de Barcelona se dividirá en dos turnos, dado el elevado número de asistentes con los que contará. Así, la primera sesión (que empezará a las 9.30 de la mañana) se dirigirá a los graduados de los Estudios de Economía y Empresa y a los de Derecho y Ciencia Política, mientras que la segunda (a partir de las 12.30) dará cabida a los titulados procedentes de Artes y Humanidades, Ciencias de la Información y de la Comunicación, Psicología y Ciencias de la Educación, Informática, Multimedia y Telecomunicación, másteres y posgrados y doctorado sobre la Sociedad de la Información y el Conocimiento.



¿Cómo es el graduado UOC?

La UOC tiene 26.290 graduados en más de 60 países por todo el mundo. De los que estudian en catalán, un 86% trabaja, sobre todo en el sector de los servicios, más de la mitad son hombres y la media de edad es entre los 31 y los 35 años (es destacable que un 10% tiene más de 50 años).

Los motivos principales para cursar una titulación universitaria son que les gusta estudiar y quieren ampliar conocimientos, y casi un 70% escoge la UOC porque les permite gestionarse el tiempo. Una vez finalizados los estudios, un 60% queda satisfecho y un 26%, muy satisfecho. Además, casi un 91% escogería de nuevo la UOC si tuviera que cursar otra carrera.



Acto de graduación de Madrid

El 27 de noviembre tendrá lugar el segundo acto de graduación en el Auditorio Nacional de Música de Madrid. En este caso, el padrino de la promoción será Eduard Punset, abogado, economista y comunicador científico, y el representante de los graduados y graduadas será Ricardo Amador Dacal, graduado de Graduado Multimedia.



Una ceremonia consolidada

Los actos de graduación que anualmente se organizan en Barcelona y Madrid son una ceremonia oficial de reconocimiento para los alumnos que han superado con éxito los estudios. Aunque en el caso de la ciudad condal el acto ha tenido como sede el Auditorio desde 2005, esta celebración también se ha hecho en otros puntos de la geografía catalana a lo largo de su historia, como Manresa, Salt, Reus, Lérida y Sabadell. La primera gala tuvo lugar el verano de 1998 en Barcelona y sirvió para graduar a los 12 primeros titulados de la UOC.