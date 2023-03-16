12/11/10 · Institucional

La UOC gradua prop de 6.000 estudiants

El 13 de novembre, l'Auditori de Barcelona acollirà l'acte de graduació dels estudiants que han culminat els estudis al llarg del curs 2009-2010. Enguany, 5.751 alumnes han aconseguit un títol universitari amb la UOC, xifra que s'inclou a les 26.290 persones que s'han graduat a la UOC des que va néixer la institució, ara fa 16 anys. La gala serà presidida per la rectora, Imma Tubella, i el padrí de la promoció serà el periodista Josep Cuní. Els representants dels graduats i graduades seran Joan Cerdà Subirachs, graduat de Dret, i Antonio Laiz Triana, graduat d'Enginyeria Tècnica d'Informàtica de Gestió i Graduat Multimèdia.

La gala de Barcelona es dividirà en dos torns, atès l'elevat nombre d'assistents que hi prendran part. Així, la primera sessió (que començarà a les 9.30 del matí) s'adreçarà als graduats dels Estudis d'Economia i Empresa i als de Dret i Ciència Política, mentre que la segona (a partir de les 12.30) donarà cabuda als titulats procedents d'Arts i Humanitats, Ciències de la Informació i de la Comunicació, Psicologia i Ciències de l'Educació, Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació, màsters i postgraus i doctorat sobre la Societat de la Informació i el Coneixement.


Com és el graduat UOC?

La UOC té 26.290 graduats en més de 60 països arreu del món. Dels que estudien en català, un 86% treballa, sobretot al sector dels serveis, més de la meitat són homes i la mitjana d'edat és entre 31 i 35 anys (és destacable que un 10% té més de 50 anys).

Els motius principals per a cursar una titulació universitària són que els agrada estudiar i volen ampliar coneixements, i gairebé un 70% tria la UOC perquè els permet gestionar-se el temps. Un cop acabats els estudis, un 60% en queda satisfet i un 26%, molt satisfet. A més, gairebé un 91% triaria de nou la UOC si hagués de cursar una altra carrera.


Acte de graduació de Madrid

El 27 de novembre tindrà lloc el segon acte de graduació a l'Auditori Nacional de Música de Madrid. En aquest cas, el padrí de la promoció serà Eduard Punset, advocat, economista i comunicador científic, i el representant dels graduats i graduades serà Ricardo Amador Dacal, graduat de Graduat Multimèdia.


Una cerimònia consolidada

Els actes de graduació que anualment s'organitzen a Barcelona i Madrid són una cerimònia oficial de reconeixement per als alumnes que han superat amb èxit els estudis. Tot i que en el cas de la ciutat comtal l'acte ha tingut com a seu l'Auditori des de 2005, aquesta celebració també s'ha fet en altres punts de la geografia catalana al llarg de la seva història, com ara Manresa, Salt, Reus, Lleida i Sabadell. La primera gala va tenir lloc l'estiu de 1998 a Barcelona i va servir per a graduar els 12 primers titulats de la UOC.

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