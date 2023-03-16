Dos revistas de la UOC pasan a formar parte de la base de datos de referencia mundial SCOPUS

Dos revistas de la UOC pasan a formar parte de la base de datos de referencia mundial SCOPUSLa Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento (RUSC) y Artnodes de la UOC han sido aceptadas para ser indexadas en Scopus, una importante base de datos bibliográfica de resúmenes y citas de artículos de revistas científicas. Scopus incluye aproximadamente 18.000 títulos de revistas con artículos revisados por expertos de más de 5.000 editores internacionales.
Las materias recogidas en Scopus son la agricultura, la biología, la química, la geología, la economía, la ingeniería, la salud, las ciencias de la vida, las matemáticas, la física, la psicología y las ciencias sociales. Junto con Web of Science (WoS), es una valiosa herramienta de evaluación. Permite acceder a la bibliografía científica mundial más relevante y establecer medidas de producción científica.
Trabajo riguroso
Según el director de RUSC y vicerrector de Posgrado y Formación Continua de la UOC, Josep Maria Duart, la noticia «es el fruto de ocho años de un trabajo riguroso, con una revista científica que funciona con un comité de dirección internacional, con un sistema de evaluación de expertos de todos sus artículos».
Para Duart «es un orgullo para nuestra institución que RUSC y Artnodes empiecen a recibir reconocimientos y se posicionen internacionalmente». RUSC ya se indexaba en EBSCO, pero con la entrada en Scopus las dos revistas serán indexadas por una de las dos bases de datos de referencia mundial. También se trabaja para que sean indexadas en Web of Science (WoS).
Duart también destacó el hecho de que RUSC y Artnodes han sido de las primeras revistas digitales indexadas por Scopus, que hasta ahora sólo recogía revistas que se vendían en papel: «Hemos conseguido que se reconozca el valor de una revista digital, gratuita, con licencia Creative Commons y que no hace pagar a los lectores para acceder a ella. Demostramos que, si se trabaja con rigor, no importa el formato y que lo más importante en el mundo académico es que todo el mundo pueda acceder libremente al conocimiento, y este tipo de revistas son la prueba de que eso se puede hacer».
Proceso de internacionalización
A su vez, el director de Artnodes, Pau Alsina, también ha valorado el reconocimiento: «estamos muy contentos, pues se premia el esfuerzo continuado realizado a lo largo de todos estos años por parte de todos los que estamos implicados: profesores e investigadores de esta o de otras universidades de todo el mundo que trabajamos como editores, revisores o miembros de los consejos asesores o editoriales; también el equipo técnico que trabaja todos los días para la mejora continua y la consecución de una excelencia en las tareas de edición y publicación en internet».
Según Alsina, la indexación «es un paso que nos permitirá seguir avanzando en nuestro proceso de internacionalización, ya que desarrollamos un trabajo muy especializado que con el paso de los años comprobamos que va aumentando su impacto en la comunidad, no sólo académica e investigadora, sino también profesional vinculada al mundo de las artes, las humanidades y la comunicación avanzada, con lo que contribuimos a los procesos de innovación asociados».
Las revistas IDP y Digithum, que también pidieron ser indexadas en Scopus, todavía están en proceso de evaluación.
Sobre RUSC y Artnodes
RUSC es una revista científica semestral, nació en 2004 y se publica en castellano e inglés con los resúmenes en catalán, castellano e inglés. Es de acceso abierto (no hay que suscribirse para acceder) y publica con la licencia Creative Commons 3.0.
Artnodes nació en 2001 y publica aportaciones centradas en la reflexión y el estudio de las intersecciones del arte, la ciencia y la tecnología, tanto desde un punto de vista formal, histórico, como conceptual. Los artículos están principalmente en castellano, pero también publica algunos contenidos en catalán e inglés. Es de acceso abierto y también se publica con la licencia Creative Commons 3.0 Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas.