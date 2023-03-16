Dos revistas de la UOC pasan a formar parte de la base de datos de referencia mundial SCOPUS

Las materias recogidas en Scopus son la agricultura, la biología, la química, la geología, la economía, la ingeniería, la salud, las ciencias de la vida, las matemáticas, la física, la psicología y las ciencias sociales. Junto con Web of Science (WoS), es una valiosa herramienta de evaluación. Permite acceder a la bibliografía científica mundial más relevante y establecer medidas de producción científica.



Trabajo riguroso

Según el director de RUSC y vicerrector de Posgrado y Formación Continua de la UOC, Josep Maria Duart, la noticia «es el fruto de ocho años de un trabajo riguroso, con una revista científica que funciona con un comité de dirección internacional, con un sistema de evaluación de expertos de todos sus artículos».

Para Duart «es un orgullo para nuestra institución que RUSC y Artnodes empiecen a recibir reconocimientos y se posicionen internacionalmente». RUSC ya se indexaba en EBSCO, pero con la entrada en Scopus las dos revistas serán indexadas por una de las dos bases de datos de referencia mundial. También se trabaja para que sean indexadas en Web of Science (WoS).

Duart también destacó el hecho de que RUSC y Artnodes han sido de las primeras revistas digitales indexadas por Scopus, que hasta ahora sólo recogía revistas que se vendían en papel: «Hemos conseguido que se reconozca el valor de una revista digital, gratuita, con licencia Creative Commons y que no hace pagar a los lectores para acceder a ella. Demostramos que, si se trabaja con rigor, no importa el formato y que lo más importante en el mundo académico es que todo el mundo pueda acceder libremente al conocimiento, y este tipo de revistas son la prueba de que eso se puede hacer».