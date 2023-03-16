Dues revistes de la UOC passen a formar part de la base de dades de referència mundial SCOPUS

Dues revistes de la UOC passen a formar part de la base de dades de referència mundial SCOPUSLa Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento (RUSC) i Artnodes de la UOC han estat acceptades per a ser indexades a Scopus, una important base de dades bibliogràfica de resums i citacions d'articles de revistes científiques. Scopus inclou aproximadament 18.000 títols de revistes amb articles revisats per experts de més de 5.000 editors internacionals.
Les matèries recollides a Scopus són l'agricultura, la biologia, la química, la geologia, l'economia, l'enginyeria, la salut, les ciències de la vida, les matemàtiques, la física, la psicologia i les ciències socials. Juntament amb Web of Science (WoS), és una valuosa eina d'avaluació. Permet accedir a la bibliografia científica mundial més rellevant i establir mesures de producció científica.
Treball rigorós
Segons el director de RUSC i vicerector de Postgrau i Formació Contínua de la UOC, Josep Maria Duart, la notícia «és el fruit de vuit anys d'un treball rigorós, amb una revista científica que funciona amb un comitè de direcció internacional, amb un sistema d'avaluació d'experts de tots els seus articles».
Per a Duart «és un orgull per a la nostra institució que RUSC i Artnodes comencin a rebre reconeixements i es posicionin internacionalment». RUSC ja s'indexava a EBSCO, però amb l'entrada a Scopus aquestes dues revistes seran indexades per una de les dues bases de dades de referència mundial. També es treballa perquè siguin indexades a Web of Science (WoS).
Duart també va destacar el fet que RUSC i Artnodes han estat de les primeres revistes digitals indexades per Scopus, que fins ara només recollia revistes que es venien en paper: «Hem aconseguit que es reconegui el valor d'una revista digital, gratuïta, amb llicència Creative Commons i que no fa pagar els lectors per a accedir-hi. Demostrem que, si es treballa amb rigor, no importa el format i que el més important en el món acadèmic és que tothom pugui accedir lliurement al coneixement, i aquesta mena de revistes són la prova que això es pot fer».
Procés d'internacionalització
Al seu torn, el director d'Artnodes, Pau Alsina, també ha valorat el reconeixement: «estem molt contents, perquè es premia l'esforç continuat fet al llarg de tots aquests anys per part de tots els qui hi estem implicats: professors i investigadors d'aquesta o d'altres universitats d'arreu del món que hi treballem com a editors, revisors o membres dels consells assessors o editorials; també l'equip tècnic que treballa cada dia per la millora contínua i l'assoliment d'una excel·lència en les tasques d'edició i publicació a internet».
Segons Alsina, la indexació «és un pas que ens permetrà continuar avançant en el nostre procés d'internacionalització, perquè fem un treball molt especialitzat que amb el pas dels anys comprovem que va augmentant el seu impacte en la comunitat, no sols acadèmica i investigadora, sinó també professional vinculada al món de les arts, les humanitats i la comunicació avançada, amb la qual cosa contribuïm als processos d'innovació associats».
Les revistes IDP i Digithum, que també van demanar ser indexades a Scopus, encara estan en procés d'avaluació.
Sobre RUSC i Artnodes
RUSC és una revista científica semestral, va néixer el 2004 i es publica en castellà i anglès amb els resums en català, castellà i anglès. És d'accés obert (no cal subscriure-s'hi per a accedir-hi) i publica amb la llicència Creative Commons 3.0.
Artnodes va néixer el 2001 i publica aportacions centrades en la reflexió i l'estudi de les interseccions de l'art, la ciència i la tecnologia, tant des d'un punt de vista formal, històric, com conceptual. Els articles són principalment en castellà, però també publica alguns continguts en català i anglès. És d'accés obert i també es publica amb la llicència Creative Commons 3.0 Reconeixement-No comercial-Sense obres derivades.