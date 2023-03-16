La UOC gradúa a cerca de 6.000 estudiantes

La gala estará presidida por la rectora, Imma Tubella, y el padrino de la promoción será el abogado, economista y comunicador Eduard Punset. El representante de los graduados y graduadas será Ricardo Amador Dacal, graduado en Graduado Multimedia.



¿Cómo es el graduado UOC?

La UOC tiene 26.290 graduados en más de 60 países por todo el mundo. De los que estudian en castellano, un 90% trabaja, sobre todo en el sector de los servicios, un 70% son hombres y la media de edad está entre los 36 y los 45 años (es destacable que un 10,8% tiene más de 50 años).

Los motivos principales para cursar una titulación universitaria son que les gusta estudiar y quieren ampliar conocimientos, y un 60% escoge la UOC porque les permite gestionarse el tiempo. Una vez finalizados los estudios, un 55% queda satisfecho y un 42%, muy satisfecho. Además, casi un 90% escogería de nuevo la UOC si tuviera que cursar otra carrera.



Acto de graduación de Barcelona

El 13 de noviembre pasado tuvo lugar el primer acto de graduación en el Auditorio de Barcelona. En esa ocasión, el padrino de la promoción fue el periodista Josep Cuní, y los representantes de los graduados y graduadas fueron Joan Cerdà Subirachs, graduado en Derecho, y Antonio Laiz Triana, graduado en Ingeniería Técnica de Informática de Gestión y Graduado Multimedia.



Una ceremonia consolidada

Los actos de graduación que anualmente se organizan en Barcelona y Madrid son ceremonias oficiales de reconocimiento para los alumnos que han superado con éxito los estudios. La primera gala tuvo lugar en el verano de 1998 en Barcelona y sirvió para graduar a los doce primeros titulados de la UOC.