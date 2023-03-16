La UOC gradua prop de 6.000 estudiants

La UOC gradua prop de 6.000 estudiantsEl 27 de novembre, l'Auditori Nacional de Música de Madrid acollirà el segon acte de graduació dels estudiants que han culminat els estudis al llarg del curs 2009-2010. Aquest any, 5.751 alumnes han aconseguit un títol universitari amb la UOC, xifra que s'afegeix a les 26.290 persones que s'han graduat a la UOC des que va néixer la institució, ara fa setze anys.
La gala serà presidida per la rectora, Imma Tubella, i el padrí de la promoció serà l'advocat, economista i comunicador Eduard Punset. El representant dels graduats i graduades serà Ricardo Amador Dacal, graduat en Graduat Multimèdia.
Com és el graduat UOC?
La UOC té 26.290 graduats a més de 60 països per tot el món. Dels que estudien en castellà, un 90% treballa, sobretot en el sector de serveis, un 70% són homes i la mitjana d'edat és entre 36 i 45 anys (és destacable que un 10,8% té més de 50 anys).
Els motius principals per a cursar una titulació universitària són que els agrada estudiar i volen ampliar coneixements, i un 60% tria la UOC perquè els permet gestionar-se el temps. Una vegada acabats els estudis, un 55% queda satisfet i un 42%, molt satisfet. A més, gairebé un 90% tornaria a triar la UOC si hagués de cursar una altra carrera.
Acte de graduació de Barcelona
El 13 de novembre passat va tenir lloc el primer acte de graduació a l'Auditori de Barcelona. Aquesta vegada el padrí de la promoció va ser el periodista Josep Cuní, i els representants dels graduats i graduades van ser Joan Cerdà Subirachs, graduat en Dret, i Antonio Laiz Triana, graduat en Enginyeria Tècnica d'Informàtica de Gestió i Graduat Multimèdia.
Una cerimònia consolidada
Els actes de graduació que anualment s'organitzen a Barcelona i Madrid són cerimònies oficials de reconeixement per als alumnes que han superat amb èxit els estudis. La primera gala va tenir lloc l'estiu del 1998 a Barcelona i va servir per a graduar els dotze primers titulats de la UOC.