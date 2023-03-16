«En conflictología no podemos pensar sólo en clave social»

Xaro Sánchez es doctora en Psiquiatría y coordinadora del Centro de Investigación y Estudios de Conflictología (CREC). Hace un año la UOC creó este grupo de investigación pluridisciplinario con la intención de estudiar los conflictos desde diferentes perspectivas. Especialistas de distintas áreas del conocimiento –como la genética, la sociología, la economía, el derecho, la filosofía, la pedagogía, la psiquiatría o la neurobiología– trabajan conjuntamente para definir y encontrar las causas del conflicto.

Recientemente, la neurocientífica ha participado en el IV Congreso Internacional en Conflictología y Paz, organizado por el Campus por la Paz, donde ha reflexionado sobre el papel de la ciencia en la resolución de los conflictos sociales.