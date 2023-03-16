«En conflictologia no podem pensar només en clau social»
Xaro Sánchez
Xaro Sánchez
Xaro Sánchez és doctora en Psiquiatria i coordinadora del Centre de Recerca i Estudis de Conflictologia (CREC). Ara fa un any, la UOC va crear aquest grup d’investigació pluridisciplinari amb la intenció d’estudiar els conflictes des de diferents perspectives. Especialistes de diverses àrees del coneixement -com la genètica, la sociologia, l’economia, el dret, la filosofia, la pedagogia, la psiquiatria o la neurobiologia- treballen conjuntament per definir i trobar les causes del conflicte. Recentment, la neurocientífica ha participat en el IV Congrés Internacional de Conflictologia i Pau, organitzat pel Campus per la Pau, en el qual ha reflexionat sobre el paper de la ciència en la resolució dels conflictes socials.
Xaro Sánchez és doctora en Psiquiatria i coordinadora del Centre de Recerca i Estudis de Conflictologia (CREC). Ara fa un any, la UOC va crear aquest grup d’investigació pluridisciplinari amb la intenció d’estudiar els conflictes des de diferents perspectives. Especialistes de diverses àrees del coneixement -com la genètica, la sociologia, l’economia, el dret, la filosofia, la pedagogia, la psiquiatria o la neurobiologia- treballen conjuntament per definir i trobar les causes del conflicte. Recentment, la neurocientífica ha participat en el IV Congrés Internacional de Conflictologia i Pau, organitzat pel Campus per la Pau, en el qual ha reflexionat sobre el paper de la ciència en la resolució dels conflictes socials.