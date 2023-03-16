«En el ámbito local se logran paces modestas, pero más estables y seguras»

Existen muchos estudios sobre el conflicto armado en Colombia pero muy pocos se han dedicado a estudiarlo desde una perspectiva de paz. Durante un año Farid Benavides trabaja en el proyecto Procesos de Paz en América Latina, una investigación de campo en Colombia y Ecuador que dirige Eduard Vinyamata, director del Campus por la Paz. El objetivo es analizar la violencia y el conflicto en Latinoamérica desde un punto de vista novedoso: la construcción de paz. Benavides ha publicado El largo camino hacia la paz, libro que recoge los resultados del proyecto.