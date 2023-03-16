«En el ámbito local se logran paces modestas, pero más estables y seguras»
Farid Benavides
Farid Benavides
Existen muchos estudios sobre el conflicto armado en Colombia pero muy pocos se han dedicado a estudiarlo desde una perspectiva de paz. Durante un año Farid Benavides trabaja en el proyecto Procesos de Paz en América Latina, una investigación de campo en Colombia y Ecuador que dirige Eduard Vinyamata, director del Campus por la Paz. El objetivo es analizar la violencia y el conflicto en Latinoamérica desde un punto de vista novedoso: la construcción de paz. Benavides ha publicado El largo camino hacia la paz, libro que recoge los resultados del proyecto.
Existen muchos estudios sobre el conflicto armado en Colombia pero muy pocos se han dedicado a estudiarlo desde una perspectiva de paz. Durante un año Farid Benavides trabaja en el proyecto Procesos de Paz en América Latina, una investigación de campo en Colombia y Ecuador que dirige Eduard Vinyamata, director del Campus por la Paz. El objetivo es analizar la violencia y el conflicto en Latinoamérica desde un punto de vista novedoso: la construcción de paz. Benavides ha publicado El largo camino hacia la paz, libro que recoge los resultados del proyecto.