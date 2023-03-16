«En l'àmbit local s'aconsegueixen paus modestes, però més estables i segures»
Farid Benavides
Farid Benavides
Hi ha molts estudis sobre el conflicte armat a Colòmbia, però molt pocs s'han dedicat a estudiar-lo des d'una perspectiva de pau. Durant un any i mig Farid Benavides ha treballat en el projecte Processos de Pau a l'Amèrica Llatina, una investigació de camp a Colòmbia i l'Equador que dirigeix Eduard Vinyamata, director del Campus per la Pau. L'objectiu és analitzar la violència i el conflicte a Llatinoamèrica des d'un punt de vista nou: la construcció de pau. Benavides ha publicat El llarg camí cap a la pau, llibre que recull els resultats del projecte.
Hi ha molts estudis sobre el conflicte armat a Colòmbia, però molt pocs s'han dedicat a estudiar-lo des d'una perspectiva de pau. Durant un any i mig Farid Benavides ha treballat en el projecte Processos de Pau a l'Amèrica Llatina, una investigació de camp a Colòmbia i l'Equador que dirigeix Eduard Vinyamata, director del Campus per la Pau. L'objectiu és analitzar la violència i el conflicte a Llatinoamèrica des d'un punt de vista nou: la construcció de pau. Benavides ha publicat El llarg camí cap a la pau, llibre que recull els resultats del projecte.