«El deporte humaniza al contrario y rompe los prejuicios»

Chema Caballero es un misionero javeriano que lleva rehabilitando niños soldados en Sierra Leona desde 1999. Su experiencia allí queda reflejada en el libro de Gervasio Sánchez Salvar a los niños soldados. La historia del misionero Chema Caballero en Sierra Leona. Este licenciado en Derecho, que también cuenta con un máster de sociología en Nueva York, diseñó sin ningún referente anterior un programa que ha salvado a más de 3.000 niños y niñas sierraleoneses.

