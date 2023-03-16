«L'esport humanitza el contrari i trenca els prejudicis»
Chema Caballero
Chema Caballero
Chema Caballero és un missioner xaverià que rehabilita infants soldats a Sierra Leone des de l'any 1999. La seva experiència allà queda reflectida en el llibre de Gervasio Sánchez Salvar els nens soldats. La història del missioner Chema Caballero a Sierra Leone. Aquest llicenciat en Dret, que també té un màster de sociologia a Nova York, va dissenyar sense cap referent anterior un programa que ha salvat més de 3.000 infants d'aquest país africà.
Chema Caballero és un missioner xaverià que rehabilita infants soldats a Sierra Leone des de l'any 1999. La seva experiència allà queda reflectida en el llibre de Gervasio Sánchez Salvar els nens soldats. La història del missioner Chema Caballero a Sierra Leone. Aquest llicenciat en Dret, que també té un màster de sociologia a Nova York, va dissenyar sense cap referent anterior un programa que ha salvat més de 3.000 infants d'aquest país africà.