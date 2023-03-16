«España es un país de origen, tránsito y destino de turismo sexual»

El Campus por la Paz impulsa un nuevo curso sobre prevención y protección contra la explotación sexual infantil, dirigido por las juristas expertas en derechos humanos y derechos de la infancia Debora D'Alleva y Andrea Compagno. Ambas persiguen transmitir la gravedad de esta problemática y formar sobre qué es la explotación sexual comercial infantil (ESCI), cómo funciona y cómo se puede prevenir mediante estrategias transversales.