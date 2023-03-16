«Espanya és un país d'origen, trànsit i destinació de turisme sexual»
Debora D'Alleva i Andrea Compagno
Debora D'Alleva i Andrea Compagno
El Campus per la Pau impulsa un nou curs sobre prevenció i protecció contra l'explotació sexual infantil, dirigit per les juristes expertes en drets humans i drets de la infància Debora D'Alleva i Andrea Compagno. Ambdues persegueixen transmetre la gravetat d'aquesta problemàtica i formar sobre què és l'explotació sexual comercial infantil (ESCI), com funciona i com es pot prevenir mitjançant estratègies transversals.
El Campus per la Pau impulsa un nou curs sobre prevenció i protecció contra l'explotació sexual infantil, dirigit per les juristes expertes en drets humans i drets de la infància Debora D'Alleva i Andrea Compagno. Ambdues persegueixen transmetre la gravetat d'aquesta problemàtica i formar sobre què és l'explotació sexual comercial infantil (ESCI), com funciona i com es pot prevenir mitjançant estratègies transversals.