19/10/11

«Espanya és un país d'origen, trànsit i destinació de turisme sexual»

Debora D'Alleva i Andrea Compagno

Maria Serrano
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Debora D'Alleva i Andrea Compagno

El Campus per la Pau impulsa un nou curs sobre prevenció i protecció contra l'explotació sexual infantil, dirigit per les juristes expertes en drets humans i drets de la infància Debora D'Alleva i Andrea Compagno. Ambdues persegueixen transmetre la gravetat d'aquesta problemàtica i formar sobre què és l'explotació sexual comercial infantil (ESCI), com funciona i com es pot prevenir mitjançant estratègies transversals.

El Campus per la Pau impulsa un nou curs sobre prevenció i protecció contra l'explotació sexual infantil, dirigit per les juristes expertes en drets humans i drets de la infància Debora D'Alleva i Andrea Compagno. Ambdues persegueixen transmetre la gravetat d'aquesta problemàtica i formar sobre què és l'explotació sexual comercial infantil (ESCI), com funciona i com es pot prevenir mitjançant estratègies transversals.

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