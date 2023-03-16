30/5/11
«La reducción de la huella ecológica es posible con medios sencillos»
May East
May East
Gaia Education y la UOC presentan conjuntamente el curso de posgrado Diseño para la sostenibilidad, el único curso virtual de este tipo que se ofrece en el Estado español. May East, directora de programas de la organización, resume las características más relevantes del curso.
Gaia Education y la UOC presentan conjuntamente el curso de posgrado Diseño para la sostenibilidad, el único curso virtual de este tipo que se ofrece en el Estado español. May East, directora de programas de la organización, resume las características más relevantes del curso.