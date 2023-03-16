30/5/11
«La reducció de la petjada ecològica és possible amb mitjans senzills»
May East
May East
Gaia Education i la UOC presenten conjuntament el curs de postgrau Disseny per a la sostenibilitat, l’únic curs virtual d’aquest tipus que s’ofereix a l'Estat espanyol. May East, directora de programes de l’organització, en resumeix les característiques més rellevants.
Gaia Education i la UOC presenten conjuntament el curs de postgrau Disseny per a la sostenibilitat, l’únic curs virtual d’aquest tipus que s’ofereix a l'Estat espanyol. May East, directora de programes de l’organització, en resumeix les característiques més rellevants.