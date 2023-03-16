La UOC gradúa cerca de 7.000 estudiantes

En Madrid, la gala presidida por la rectora, Imma Tubella, tiene como padrino de la promoción al dibujante Perico Pastor. Los representantes de los graduados y graduadas de este acto son Esteban Iglesias, graduado en la licenciatura de Investigación y Técnicas de Mercado, y María del Carmen Bañuelos, graduada en la licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas.

De los 6.928 graduados el curso 2010-2011, unos 4.800 son de titulaciones oficiales como grados o licenciaturas, mientras que unos 2.100 estudiantes han finalizado estudios de másteres y posgrados.

Del total de graduados de titulaciones oficiales, más de 4.600 viven en el Estado español; el resto proviene de países como México, Andorra, Alemania, Colombia, Francia, Estados Unidos, China o Taiwán, entre otros. Si nos fijamos en el Estado español, la mayor parte de los graduados son de Cataluña (3.223), y le siguen Madrid (315), Comunidad Valenciana (234), Baleares (232), Andalucía (178) y Galicia (91), por poner los más representativos.

La titulación con más graduados es Ciencias Empresariales (944), seguida de Derecho (529) y Administración y Dirección de Empresas (345).

Según una encuesta hecha a los estudiantes que acabaron sus estudios el curso pasado, el 87% de ellos dice estar muy satisfecho con la UOC y en caso de continuar estudiando volverían a escoger esta universidad en un 77% de los casos.

Referente internacional en aprendizaje virtual, actualmente más de 56.000 estudiantes en 87 países y cerca de 32.800 graduados hacen de la UOC una universidad pionera, lo que permite a muchas personas acceder a la formación a lo largo de su vida.

Recientemente, la UOC ha presentado el nuevo portal y el campus móvil, ya en uso para el curso 2011-2012. El campus para dispositivos móviles es un servicio innovador que se adapta a la nueva realidad tecnológica. Cada vez más los estudiantes de la UOC acceden al Campus mediante su dispositivo móvil. De hecho, desde su puesta en marcha el 26 de septiembre, el portal y el campus móvil han recibido más de 30.000 visitas de 9.000 usuarios únicos. Más de la mitad de los accesos se han realizado por medio del navegador de Apple.