La UOC gradua gairebé 7.000 estudiants

La UOC gradua gairebé 7.000 estudiantsLa UOC graduarà més de 6.900 estudiants que han culminat els estudis amb èxit en el curs 2010-2011, xifra que s'afegeix als prop de 32.800 graduats que s'han anat titulant a la UOC des de fa setze anys. I ho celebrarà amb dos actes de graduació: el primer a Madrid (12/11/11) i el segon a Barcelona (25 i 26/11/11).
A Madrid, la gala presidida per la rectora, Imma Tubella, té com a padrí de la promoció el dibuixant Perico Pastor. Els representants dels graduats i graduades d'aquest acte són Esteban Iglesias, graduat en la llicenciatura d’Investigació i Tècniques de Mercat, i María del Carmen Bañuelos, graduada en la llicenciatura de Publicitat i Relacions Públiques.
Dels 6.928 graduats el curs 2010-2011, uns 4.800 són de titulacions oficials com graus o llicenciatures, mentre que uns 2.100 estudiants han finalitzat estudis de másters i postgraus.
Del total de graduats en titulacions oficials, més de 4.600 viuen a l'Estat espanyol; la resta prové de països com Mèxic, Andorra, Alemanya, Colòmbia, França, els Estats Units, la Xina o Taiwan, entre altres. Si ens fixem en l'Estat espanyol, la majoria dels graduats són de Catalunya (3.223), i segueixen Madrid (312), el País Valencià (234), les illes Balears (232), Andalusia (178) i Galícia (91), per a mostrar els casos més representatius.
La titulació amb més graduats és Ciències Empresarials (944), seguida de Dret (529) i Administració i Direcció d'Empreses (345).
Segons una enquesta feta als estudiants que van acabar els estudis el curs passat, el 87% diu estar molt satisfet de la UOC i, si continua estudiant, tornaria a triar aquesta universitat en un 77% dels casos.
Referent internacional en aprenentatge virtual, actualment més de 56.000 estudiants en 87 països i prop de 32.800 graduats fan de la UOC una universitat pionera, la qual cosa permet a moltes persones accedir a la formació al llarg de la vida.
Fa poc, la UOC ha presentat el nou portal i el campus mòbil, ja en ús per al curs 2011-2012. El campus per a dispositius mòbils és un servei innovador que s’adapta a la nova realitat tecnològica. Cada vegada més els estudiants de la UOC accedeixen al Campus amb un dispositiu mòbil. De fet, des que es van engegar el dia 26 de setembre, el portal i el campus mòbil han rebut més de 30.000 visites de 9.000 usuaris únics. Més de la meitat dels accessos s’han fet amb el navegador d’Apple.