«Los gobernantes tendrían que erradicar el fraude y los paraísos fiscales»

El economista Arcadi Oliveres ha inaugurado el ciclo de conferencias «Tiempo de crisis, tiempo de oportunidades», una serie de charlas orientadas a analizar y dar respuesta a las necesidades de la sociedad, hablando sobre la economía social. El presidente de Justícia i Pau tiene muy claro hacia dónde debería encaminarse la sociedad si quiere superar el modelo económico vigente: hacia el decrecimiento y la sostenibilidad, la supresión de la especulación financiera, la banca ética, etc.