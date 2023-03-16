9/3/12

«Los gobernantes tendrían que erradicar el fraude y los paraísos fiscales»

Arcadi Oliveres

Guida Fullana
Autor

Arcadi Oliveres

El economista Arcadi Oliveres ha inaugurado el ciclo de conferencias «Tiempo de crisis, tiempo de oportunidades», una serie de charlas orientadas a analizar y dar respuesta a las necesidades de la sociedad, hablando sobre la economía social. El presidente de Justícia i Pau tiene muy claro hacia dónde debería encaminarse la sociedad si quiere superar el modelo económico vigente: hacia el decrecimiento y la sostenibilidad, la supresión de la especulación financiera, la banca ética, etc.

El economista Arcadi Oliveres ha inaugurado el ciclo de conferencias «Tiempo de crisis, tiempo de oportunidades», una serie de charlas orientadas a analizar y dar respuesta a las necesidades de la sociedad, hablando sobre la economía social. El presidente de Justícia i Pau tiene muy claro hacia dónde debería encaminarse la sociedad si quiere superar el modelo económico vigente: hacia el decrecimiento y la sostenibilidad, la supresión de la especulación financiera, la banca ética, etc.

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