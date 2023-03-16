«Els governants haurien d'eradicar el frau i els paradisos fiscals»
Arcadi Oliveres
Arcadi Oliveres
L’economista Arcadi Oliveres ha inaugurat el cicle de conferències «Temps de crisi, temps d’oportunitats», una sèrie de xerrades orientades a analitzar i donar resposta a les necessitats de la societat, parlant de l’economia social. El president de Justícia i Pau té molt clar cap a on s’hauria d’encaminar la societat si vol superar el model econòmic vigent: cap al decreixement i la sostenibilitat, la supressió de l’especulació financera, la banca ètica, etc.
L’economista Arcadi Oliveres ha inaugurat el cicle de conferències «Temps de crisi, temps d’oportunitats», una sèrie de xerrades orientades a analitzar i donar resposta a les necessitats de la societat, parlant de l’economia social. El president de Justícia i Pau té molt clar cap a on s’hauria d’encaminar la societat si vol superar el model econòmic vigent: cap al decreixement i la sostenibilitat, la supressió de l’especulació financera, la banca ètica, etc.