En datos del Consejo Catalán de Producción Agraria Ecológica (CCPAE), que cuenta con 24.243 productos agroalimentarios ecológicos autorizados, el sector ecológico catalán resiste la crisis gracias a un consumo fiel y creciente. A punto de inaugurar el curso Distribución y promoción de productos ecológicos, la consultora de la UOC Ariadna Benet opina en esta entrevista que, a pesar de crecer con fuerza, el consumo de alimentos ecológicos sigue siendo residual y que son necesarios otros métodos de comercialización en el mercado agroecológico.



