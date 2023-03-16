«Hay que cambiar la mentalidad y volver a los tiempos en que se comía el producto de temporada»
Ariadna Benet
Ariadna Benet
En datos del Consejo Catalán de Producción Agraria Ecológica (CCPAE), que cuenta con 24.243 productos agroalimentarios ecológicos autorizados, el sector ecológico catalán resiste la crisis gracias a un consumo fiel y creciente. A punto de inaugurar el curso Distribución y promoción de productos ecológicos, la consultora de la UOC Ariadna Benet opina en esta entrevista que, a pesar de crecer con fuerza, el consumo de alimentos ecológicos sigue siendo residual y que son necesarios otros métodos de comercialización en el mercado agroecológico.
En datos del Consejo Catalán de Producción Agraria Ecológica (CCPAE), que cuenta con 24.243 productos agroalimentarios ecológicos autorizados, el sector ecológico catalán resiste la crisis gracias a un consumo fiel y creciente. A punto de inaugurar el curso Distribución y promoción de productos ecológicos, la consultora de la UOC Ariadna Benet opina en esta entrevista que, a pesar de crecer con fuerza, el consumo de alimentos ecológicos sigue siendo residual y que son necesarios otros métodos de comercialización en el mercado agroecológico.