«Cal canviar la mentalitat i retornar als temps en què es menjava el producte de temporada»
Ariadna Benet
Ariadna Benet
En dades del Consell Català de Producció Agrària Ecològica (CCPAE), que té 24.243 productes agroalimentaris ecològics autoritzats, el sector ecològic català resisteix la crisi gràcies a un consum fidel i creixent. A punt d’inaugurar el curs Distribució i promoció de productes ecològics, la consultora de la UOC Ariadna Benet opina en aquesta entrevista que, malgrat créixer amb força, el consum d’aliments ecològics continua essent residual i que són necessaris altres mètodes de comercialització en el mercat agroecològic.
En dades del Consell Català de Producció Agrària Ecològica (CCPAE), que té 24.243 productes agroalimentaris ecològics autoritzats, el sector ecològic català resisteix la crisi gràcies a un consum fidel i creixent. A punt d’inaugurar el curs Distribució i promoció de productes ecològics, la consultora de la UOC Ariadna Benet opina en aquesta entrevista que, malgrat créixer amb força, el consum d’aliments ecològics continua essent residual i que són necessaris altres mètodes de comercialització en el mercat agroecològic.