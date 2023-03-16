«La cooperación ya no es de los estados sino de las sociedades»

La UOC ha entrevistado al director general de Cooperación de la Generalitat de Cataluña, Carles Llorens, aprovechando su participación en el debate del ciclo «Tiempo de crisis, tiempo de oportunidades» que tuvo lugar el pasado 14 de junio de 2012 en Manresa. Llorens, actualmente al frente de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD), ha explicado cómo ve el futuro del sector, gravemente afectado por la drástica reducción de la dotación económica pública a los proyectos de desarrollo.