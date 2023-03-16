«La cooperació ja no és dels estats sinó de les societats»
Carles Llorens
Carles Llorens
La UOC ha entrevistat el director general de Cooperació de la Generalitat de Catalunya, Carles Llorens, aprofitant la seva participació en el debat del cicle «Temps de crisi, temps d’oportunitats» que va tenir lloc el dia 14 de juny de 2012 a Manresa. Llorens, actualment al capdavant de l’Agència Catalana de Cooperació per al Desenvolupament (ACCD), ha explicat com veu el futur del sector, greument afectat per la reducció dràstica de la dotació econòmica pública als projectes de desenvolupament.
La UOC ha entrevistat el director general de Cooperació de la Generalitat de Catalunya, Carles Llorens, aprofitant la seva participació en el debat del cicle «Temps de crisi, temps d’oportunitats» que va tenir lloc el dia 14 de juny de 2012 a Manresa. Llorens, actualment al capdavant de l’Agència Catalana de Cooperació per al Desenvolupament (ACCD), ha explicat com veu el futur del sector, greument afectat per la reducció dràstica de la dotació econòmica pública als projectes de desenvolupament.