El eLearn Center ya cuenta con comité científico

El eLearn Center ya cuenta con comité científicoCon la creación de un comité científico internacional, el eLearn Center (eLC) de la UOC ha dado este mes de junio un paso más en su proyección como centro de referencia en el ámbito del e-learning. Este centro de investigación, innovación y formación que investiga sobre las formas más innovadoras de ver y sentir la educación en línea ha consolidado su actividad tres años después de su creación e integra ahora un grupo de expertos de renombre que tiene como objetivos el asesoramiento, la aportación científica y la difusión de la actividad de la institución.
Con un acto presidido por la rectora Imma Tubella, este lunes 25 de junio se ha constituido oficialmente este comité científico, que está integrado por seis expertos. Forman el grupo Betty Collis, de la Universidad de Twente (Holanda); Ferran Ruiz, presidente del Consejo Escolar de Cataluña; Insung Jung, de la Universidad Internacional Cristiana (Japón); Martha Stone, de la Universidad de Harvard (EE. UU.); Sarah Guri-Rosenblit, de la Universidad Abierta de Israel, y Terry Anderson, de la Universidad de Athabasca (Canadá).
Entre el 25 y el 27 de junio, la constitución oficial del comité científico va acompañada de varias reuniones internas y encuentros con los distintos responsables del eLearn Center y con los nuevos grupos de investigación que forman parte del eLC.