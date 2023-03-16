El eLearn Center ya cuenta con comité científico

Con un acto presidido por la rectora Imma Tubella, este lunes 25 de junio se ha constituido oficialmente este comité científico, que está integrado por seis expertos. Forman el grupo Betty Collis, de la Universidad de Twente (Holanda); Ferran Ruiz, presidente del Consejo Escolar de Cataluña; Insung Jung, de la Universidad Internacional Cristiana (Japón); Martha Stone, de la Universidad de Harvard (EE. UU.); Sarah Guri-Rosenblit, de la Universidad Abierta de Israel, y Terry Anderson, de la Universidad de Athabasca (Canadá).



Entre el 25 y el 27 de junio, la constitución oficial del comité científico va acompañada de varias reuniones internas y encuentros con los distintos responsables del eLearn Center y con los nuevos grupos de investigación que forman parte del eLC.