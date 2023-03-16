L'eLearn Center ja compta amb comitè científic

L'eLearn Center ja compta amb comitè científicAmb la creació d'un comitè científic internacional, l'eLearn Center (eLC) de la UOC ha fet aquest mes de juny un pas endavant en la seva projecció com a centre de referència en l'àmbit de l'e-learning. Aquest centre de recerca, innovació i formació que investiga sobre les formes més innovadores de veure i sentir l'educació en línia ha consolidat la seva activitat tres anys després de la seva creació i integra ara un grup d'experts de renom que té com a objectius l'assessorament, l'aportació científica i la difusió de l'activitat de la institució.
Amb un acte presidit per la rectora Imma Tubella, aquest dilluns 25 de juny s’ha constituït oficialment aquest comitè científic que està integrat per sis experts. El grup el formen Betty Collis, de la Universitat de Twente (Holanda); Ferran Ruiz, president del Consell Escolar de Catalunya; Insung Jung, de la Universitat Internacional Cristiana (Japó); Martha Stone, de la Universitat de Harvard (EUA); Sarah Guri-Rosenblit, de la Open University d’Israel; i Terry Anderson, de la Universitat d’Athabasca (Canadà).
Entre el 25 i el 27 de juny, la constitució oficial del comitè científic també va acompanyada de diverses reunions internes i trobades amb els diferents responsables de l’eLearn Center, així com els nou grups de recerca que formen part de l’eLC.