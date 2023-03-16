«La tecnología transforma los roles del aprendizaje»

¿En qué consiste el proyecto Innovative Learning Environments que la OCDE desarrolla con la Fundación Jaume Bofill?

Como por ejemplo ...

Para innovar, hace falta investigación. ¿Hay bastante en el campo del aprendizaje?

¿Cree usted en la escuela tradicional?

¿La escuela tiene que ser el centro del aprendizaje?

¿Algunos entornos de aprendizaje fuera de la escuela en los que trabajen?

¿Puede ponerme algún ejemplo de escuela innovadora en Cataluña?

¿Cómo ha mejorado la escuela?

¿La tecnología es una parte central en los entornos innovadores de aprendizaje?

A los estudiantes actuales les motiva la tecnología. Esto ya es una ventaja ...

Pero en el mundo digital no todo es interesante ni motivador.

¿Cómo se consigue estar interesado en aprender durante toda la vida?