¿Cómo afecta las librerías el proceso imparable de digitalización de contenidos?

¿Qué medidas se toman para adaptarse a la nueva realidad?

Si el precio del libro electrónico suele ser más bajo que el del libro en papel y la demanda de contenidos digitales va en aumento, ¿la venta de libros digitales en las librerías podría ser sostenible? ¿Podrían desaparecer los libros en papel?

¿Es viable apostar por la impresión a la carta en las librerías?

Con la llegada de las nuevas tecnologías y en pleno camino de redefinición del concepto «librería», ¿qué nuevos modelos de negocio se aplican? ¿Tenéis algún ejemplo de ellos?

¿Qué aporta una librería respecto a las plataformas de venta digital?

En un sector en el que la piratería va en aumento, ¿qué se puede hacer para combatir las descargas ilegales?

¿Qué impacto ha tenido la llegada del libro electrónico en los hábitos de los lectores?

¿Cómo será la librería del futuro? ¿Y el lector del futuro?