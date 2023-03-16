30/11/12
«Les llibreries esdevindran espais de socialització amb continuïtat a internet»
Marià Marín - Teresa Iribarren
Marià Marín - Teresa Iribarren
Com afecta les llibreries el procés imparable de digitalització de continguts?Marià Marín: Les llibreries venen llibres, i com més va més una part creixent d'aquests llibres són digitals. Més enllà de les fronteres del que és un llibre, les llibreries vendran continguts, que seran vius i digitals. Piquen a la porta per formar part del negoci.
Teresa Iribarren: D'entrada, empeny aquest negoci de tradició centenària a tenir presència a internet i a comercialitzar i promocionar les obres en el mateix web. El lector llegeix cada cop més en pantalla i la llibreria ha de donar resposta a aquest nou hàbit del consumidor. Les llibreries també han de vendre llibres digitals, tant a la xarxa com in situ.
Quines mesures es prenen per a adaptar-se a la nova realitat?M. M.: Primera: la formació i la informació. Segona: l'adaptació del negoci diari als nous formats de llibre. Tercera: l'obertura de negocis de llibre digital, a la llibreria i al portal Liberdrac. Quarta: la utilització del màrqueting digital.
T. I.: Les iniciatives que va emprenent el Gremi de Llibreters de Catalunya posen de manifest que a Catalunya els experts en la comercialització de llibres han entès que cal orquestrar el salt a la digitalització d'una manera coordinada. Jo penso que és fonamental que les llibreries ajuntin esforços.
Si el preu del llibre electrònic sol ser més baix que el del llibre en paper i la demanda de continguts digitals va augmentant, la venda de llibres digitals a les llibreries podria ser sostenible? Podrien desaparèixer els llibres en paper?M. M.: El llibre en paper continuarà: és la millor connexió mà-ull-cervell. Si no hi fos, el tornaríem a inventar. Per tant, el negoci es diversifica, s'enriqueix. La sostenibilitat del llibre digital dependrà de la seva dimensió d'escala: com més creixi, més sostenible serà; és la marginalitat de les vendes (només el 3%) la que fa inviables les inversions.
T. I.: L'ésser humà és fetitxista i el llibre és un objecte que, reconeguem-ho, ens sedueix. És un invent fenomenal; per això ha perdurat durant segles. I diria que en cap cas la possibilitat de llegir determinats continguts d'un arxiu digital no impedeix que ens agradi el contacte amb un objecte bell i tangible, com és el cas del llibre d'art, amb profusió d'imatges, o un facsímil ben editat. El llibre en paper té molts anys de vida, encara. La història ens indica que una tecnologia no necessàriament en substitueix una altra.
És viable apostar per la impressió a la carta a les llibreries?M. M.: La viabilitat depèn dels paràmetres de qualsevol negoci: possibilitat tècnica, relació oferta-demanda, sostenibilitat econòmica, etc. Si la impressió a la carta té futur, n'haurà de tenir, també, a les llibreries, en un servei mancomunat o ad hoc.
T. I.: Ara com ara no és sostenible que es torni al model de segles anteriors del llibreter-impressor (l'Expresso Book Machine és caríssima!). En tot cas, l'editor pot assumir la impressió i fer-la arribar al punt de venda sol·licitat pel lector. Però això demana que l'engranatge de producció i distribució estigui molt ben greixat.
Amb l'arribada de les noves tecnologies i en ple camí de redefinició del concepte «llibreria», quins nous models de negoci s'apliquen? En teniu algun exemple?M. M.: Els models de negoci canvien sectorialment, i la llibreria n'és una part: la final. Els nous models seran consensuats en aquesta cadena de valor alterada. Tot això canviarà la professionalitat del llibreter: mancomunar serveis i vendre en línia ja són noves formes de negoci. El llibreter, com a prescriptor, també ho serà de llibres digitals i, probablement, del marxandatge associat a les tecnologies i als maquinaris.
T. I.: El llibreter més inquiet ja ha entès molt bé que cal tenir molt ben endreçat tant l'aparador virtual com el tradicional i que l'experiència de compra tant a la botiga com a la xarxa ha de ser fàcil i ràpida. Models de negoci? N'hi ha de ben sorprenents, com ara Libros Libres: els llibres... els regalen tots! Veurem si això és sostenible.
Què aporta una llibreria respecte a les plataformes de venda digital?M. M.: Aporta aspectes tangibles i intangibles que tornen a ser valorats per l'economia, en clau de retorn social, però també de rendibilitat d'empresa: proximitat, coneixement del producte, empatia amb el client, prescripció. I també comerç local, fiscalitat en benefici de la comunitat, joc econòmic en el teixit industrial i creatiu i valor afegit.
T. I.: Un llibreter ha de ser el teu prescriptor personal: el que té temps per a escoltar les teves necessitats i interessos, el que et pot assessorar no solament pel que fa als continguts, sinó també des del punt de vista tecnològic. Penso que el llibreter és qui pot oferir un servei fonamental: ajudar el lector a construir la biblioteca digital, guiar-lo en la presa de decisions de tipus més tecnològic.
En un sector en el qual la pirateria augmenta, què es pot fer per a combatre les baixades il·legals?M. M.: Millorar l'oferta, en quantitat i en qualitat, però també posant-la en circulació immediatament, de manera que piratejar no surti a compte. Tot això acompanyat d'una legislació que, més que punitiva, sigui potenciadora de la creativitat, i d'una indústria i d'una escola que apreciïn el valor crític de la cultura.
T. I.: La primera mesura, i és urgentíssima, és aplicar el mateix IVA al llibre en paper i al llibre digital. Com pot ser que un llibre digital tingui el 21% d'IVA i el llibre en paper, el 4%? La segona és l'eliminació del DRM, és a dir, l'encriptació de continguts per a impedir-ne la distribució. Aquest bloqueig informàtic sovint provoca problemes de lectura en alguns dispositius i, a més, imposa unes restriccions al lector que vulneren els seus drets (vegeu què en diu Richard Stallman, per exemple).
Quin impacte ha tingut l'arribada del llibre electrònic en els hàbits dels lectors?M. M.: Escàs si ens referim al nombre de lectors; més fort si ens fixem en la fascinació per la tecnologia i la seva extensió social; enorme si observem els nadius digitals. En el futur immediat, com més vagi més s'accelerarà.
T. I.: Jo penso que hauríem de parlar més aviat de continguts digitals textuals i del seu accés mitjançant internet. Hi ha gaire gent que en la pràctica quotidiana continuï consultant una enciclopèdia o un diccionari en paper? Pel que fa a la lectura, segons alguns estudis, sembla que la lectura immersiva perd terreny i s'imposa cada vegada més la «lectura zàping».
Com serà la llibreria del futur? I el lector del futur?M. M.: El futur no és escrit, però l'imagino amb una llibreria més prescriptora, encara, amb uns espais que compaginaran les lleixes amb les pantalles, on fullejarem fulls de paper i girarem pàgines en una pantalla, i d'on ens endurem cinc llibres, tres de paper i dos de baixats. Els lectors, si l'escola i el sector no ens hi posem, serem més inhàbils per a la lectura seqüencial i més malalts de la lectura fragmentada.
T. I.: No tinc facultats d'endevina, però diria que les llibreries esdevindran espais de socialització amb continuïtat a internet. I pel que fa al lector, tal com ha passat d'ençà de l'invent de l'escriptura, només s'interessarà per les experiències gratificants. El lector no és un cretí.