La UOC refuerza sus lazos de colaboración con Latinoamérica

«Hace ya años que estamos trabajando en esta línea y por muchas razones tenemos claro que es un área preferente para la UOC, no solo porque estamos convencidos del beneficio mutuo de la colaboración, sino también porque los resultados cosechados hasta el momento así lo demuestran», aseguró Imma Tubella.

«Pero, en todo caso ―añadió la rectora―, queremos trabajar siguiendo los valores de internet, en red, con socios locales y dando respuesta a las necesidades de los territorios donde actuamos; nunca planificando solos desde un despacho de Barcelona».

La ceremonia de graduación, que se celebró en la sede de la Casa Telmex de la capital mexicana, contó con las intervenciones de Javier Elguea Solís, rector del Instituto Tecnológico de Teléfonos de México (INTTELMEX), como padrino de la graduación, y del director para Latinoamérica de EduIT, David Naranjo, en calidad de representante de graduación.

En el transcurso de la misma, se hizo entrega de diez diplomas de máster y cincuenta y cuatro diplomas de posgrado, entregados a nueve titulados en Dirección y gestión de las tecnologías de la información, cinco en Diseño y comunicación multimedia y cuatro en Mercados financieros, entre otros.