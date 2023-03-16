Un any d'aprenentatge virtual a l'eLearn Center

Un any d'aprenentatge virtual a l'eLearn CenterLa UOC ha superat oficialment el miler de graduats a Mèxic amb la cerimònia de graduació de la promoció de 2011, que va presidir ahir la seva rectora, Imma Tubella, a Mèxic D. F. «Aquests bons resultats confirmen l'excel·lència del nostre model d'ensenyament i aprenentatge i de les titulacions que oferim», va afirmar la rectora, que també va manifestar el desig d'aquesta universitat de «continuar estrenyent els llaços de col·laboració que mantenim amb nombroses institucions mexicanes i de la resta de Llatinoamèrica, per ampliar la presència i l'oferta de la UOC a tota la regió».
Avui dia, la xarxa d’experts de l’eLC té un centenar de professionals entre investigadors, professors, membres dels grups de recerca i innovació tant de la UOC com d’altres institucions afins a escala internacional. El repte permanent del centre és mantenir aquesta xarxa d’experts en constant intercanvi de coneixements relacionats amb l’aprenentatge virtual. Actualment, tres investigadors internacionals, mitjançant l’eLC Fellows 2009-2010, formen part temporalment del centre: la Dra. Lalita Rajasingham (Universitat Victòria de Wellington, Nova Zelanda), el Dr. Jakko van der Pol (Universitat d’Utrecht, Holanda) i el Dr. Agostino Marengo (Universitat de Bari, Itàlia). Aquest centre també té un programa de professors visitants, en el qual actualment participen el Dr. Paul Kirschner (Universitat Oberta, Holanda) i la Dra. Ileana de la Teja (Teleuniversitat del Quebec).
La recerca, una de les principals línies d’actuació del centre, s’orienta a donar respostes multidimensionals a les problemàtiques actuals i possibles millores i evolucions de l’aprenentatge virtual en l’ensenyament superior. Per aquest motiu, el 2009 l’eLC va posar en marxa el programa «La dimensió temporal en l’e-learning», que engloba temes relacionats amb els tres àmbits bàsics de l’aprenentatge virtual: processos d’ensenyament i aprenentatge, organització, gestió educativa i polítiques i recursos tecnològics de suport a l’aprenentatge.
Els nous projectes a l’eLC
Entre els nous projectes d’aquest any, es destaca l’impuls del nou programa de doctorat d’e-learning, que afavorirà l’elaboració de tesis doctorals en les línies de treball i la formació de futurs investigadors del centre. Així mateix, l’eLC respon a altres reptes en l’àmbit de la innovació. A més de compartir els resultats de la innovació tant dins com fora de la Universitat, la voluntat és «articular una xarxa interdisciplinària, multisectorial i internacional, integrada per organitzacions, empreses i institucions d’ensenyament superior que treballin en l’àmbit de l’aprenentatge virtual, per a posar en marxa projectes conjunts», segons Iolanda García, directora d’innovació d’aquest centre. Durant una primera etapa, el treball d’innovació es potenciarà en tres línies temàtiques: la producció col·laborativa de coneixement a la xarxa; l’avaluació i l’autoregulació en l’assoliment de competències, i l’aprenentatge en entorns immersius –simulacions, mons virtuals, jocs digitals.