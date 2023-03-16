La nueva oficina de la EFQUEL para España y Latinoamérica persigue cumplir el objetivo de la institución de acercarse a los países de esta región del mundo, una de sus prioridades estratégicas. La apuesta de la EFQUEL por instalarse en la sede de la UOC de Madrid demuestra una vez más que la UOC es un referente claro a escala internacional por su modelo de aprendizaje virtual.

En el acto participarán el vicerector de Ordenación Académica y Profesorado de la UOC, Pere Fabra; Ulf Ehlers, presidente de la EFQUEL; Albert Sangrà, vicepresidente de la EFQUEL y director del eLearn Center de la UOC; Miguel Gea, miembro de la EFQUEL y profesor de la Universidad de Granada; Claudio Dondi, miembro de la EFQUEL, y otros representantes del mundo universitario y de instituciones, organismos y empresas vinculados al sector de la educación superior.

