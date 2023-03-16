EFQUEL se instala en la sede de la UOC en Madrid para reforzar su acción en el Estado y en LatinoaméricaLa sede de la UOC en Madrid acoge el jueves 19 de abril el lanzamiento de la Oficina de la European Foundation for Quality in e-Learning (EFQUEL) para España y Latinoamérica. El encuentro oficializará el establecimiento de la EFQUEL en las instalaciones de la UOC en la capital del Estado y fijará las actividades y servicios que esta fundación ofrecerá a los países de habla hispana, especialmente en cuanto a la certificación de calidad en e-learning.
La nueva oficina de la EFQUEL para España y Latinoamérica persigue cumplir el objetivo de la institución de acercarse a los países de esta región del mundo, una de sus prioridades estratégicas. La apuesta de la EFQUEL por instalarse en la sede de la UOC de Madrid demuestra una vez más que la UOC es un referente claro a escala internacional por su modelo de aprendizaje virtual.
En el acto participarán el vicerector de Ordenación Académica y Profesorado de la UOC, Pere Fabra; Ulf Ehlers, presidente de la EFQUEL; Albert Sangrà, vicepresidente de la EFQUEL y director del eLearn Center de la UOC; Miguel Gea, miembro de la EFQUEL y profesor de la Universidad de Granada; Claudio Dondi, miembro de la EFQUEL, y otros representantes del mundo universitario y de instituciones, organismos y empresas vinculados al sector de la educación superior.