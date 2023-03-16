EFQUEL s'instal·la a la seu de la UOC a Madrid per reforçar la seva acció a l'Estat i LlatinoamèricaLa seu de la UOC a Madrid ha acollit aquest dijous 19 d'abril el llançament de l'oficina de la European Foundation for Quality in e-Learning (EFQUEL) per a Espanya i Llatinoamèrica. La trobada oficialitza l'establiment de l'EFQUEL a les instal·lacions de la UOC a la capital de l'Estat i fixarà les activitats i serveis que aquesta fundació oferirà als països de parla hispana, especialment pel que fa a la certificació de qualitat en e-learning.
La nova oficina de l’EFQUEL per a Espanya i Llatinoamèrica persegueix acomplir l’objectiu de la institució d’acostar-se als països d’aquesta regió del món, una de les seves prioritats estratègiques. L’aposta de l’EFQUEL per instal·lar-se a la seu de la UOC de Madrid demostra un cop més que la UOC és un referent clar a escala internacional quant al seu model d’aprenentatge virtual.
A l’acte hi participen el vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat de la UOC, Pere Fabra; Ulf Ehlers, president de l’EFQUEL; Albert Sangrà, vicepresident de l’EFQUEL i director de l’eLearn Center de la UOC; Miguel Gea, membre de l’EFQUEL i professor de la Universitat de Granada; Claudio Dondi, membre de l’EFQUEL, i altres representants del món universitari i d’institucions, organismes i empreses vinculats al sector de l’educació superior.