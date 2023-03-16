En las relaciones empresariales y comerciales los conflictos son inevitables, pero existen técnicas para conseguir que no se vuelvan crónicos y que no supongan un desgaste ni una pérdida de tiempo, recursos ni dinero para el empresario. La coordinadora del libro digital Causes, repercussions i possibles solucions dels conflictes en les empreses, editado por la UOC, explica cómo el diagnóstico, la prevención y la facilitación en la resolución de conflictos pueden mejorar la rentabilidad económica de una compañía. Como mediadora organizacional, Elisabet Guitart aconseja a las corporaciones apostar por el bienestar del trabajador así como por promover una cultura de empresa que fomente la creatividad, la apertura a otras opciones y el win-win.