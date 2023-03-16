«Per a prevenir els conflictes, l'empresa hauria d'invertir en el benestar del treballador»
Elisabet Guitart
Elisabet Guitart
En les relacions empresarials i comercials els conflictes són inevitables, però hi ha tècniques per a aconseguir que no es tornin crònics i que no comportin un desgast ni una pèrdua de temps, recursos ni diners per a l’empresari. La coordinadora del llibre digital Causes, repercussions i possibles solucions dels conflictes en les empreses, editat per la UOC, explica com el diagnòstic, la prevenció i la facilitació en la resolució de conflictes poden millorar la rendibilitat econòmica d’una companyia. Com a mediadora organitzacional, Elisabet Guitart aconsella a les corporacions apostar pel benestar del treballador i també per promoure una cultura d’empresa que fomenti la creativitat, l’obertura a altres opcions i el win-win.
En les relacions empresarials i comercials els conflictes són inevitables, però hi ha tècniques per a aconseguir que no es tornin crònics i que no comportin un desgast ni una pèrdua de temps, recursos ni diners per a l’empresari. La coordinadora del llibre digital Causes, repercussions i possibles solucions dels conflictes en les empreses, editat per la UOC, explica com el diagnòstic, la prevenció i la facilitació en la resolució de conflictes poden millorar la rendibilitat econòmica d’una companyia. Com a mediadora organitzacional, Elisabet Guitart aconsella a les corporacions apostar pel benestar del treballador i també per promoure una cultura d’empresa que fomenti la creativitat, l’obertura a altres opcions i el win-win.