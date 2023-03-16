8/7/13

«Podemos modular nuestra dieta para reducir nuestro consumo energético»

Guadalupe Barajas

Guida Fullana
Autor

Guadalupe Barajas

Guadalupe Barajas coordina el libro digital colectivo bilingüe Energy and Environment. Management, technology and conflicts in a warming World, un proyecto editorial del Campus por la Paz y EdiUOC, en el cual diferentes autores tratan del cambio climático, la gestión energética y ambiental y los conflictos ambientales desde una perspectiva crítica y constructiva. También está diseñando el futuro máster internacional de Medio ambiente y energía de la UOC, en el que enseñará los retos ambientales a los que se enfrenta la sociedad: el cambio climático, la energía y la sostenibilidad.

Guadalupe Barajas coordina el libro digital colectivo bilingüe Energy and Environment. Management, technology and conflicts in a warming World, un proyecto editorial del Campus por la Paz y EdiUOC, en el cual diferentes autores tratan del cambio climático, la gestión energética y ambiental y los conflictos ambientales desde una perspectiva crítica y constructiva. También está diseñando el futuro máster internacional de Medio ambiente y energía de la UOC, en el que enseñará los retos ambientales a los que se enfrenta la sociedad: el cambio climático, la energía y la sostenibilidad.

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