«Podemos modular nuestra dieta para reducir nuestro consumo energético»

Guadalupe Barajas coordina el libro digital colectivo bilingüe Energy and Environment. Management, technology and conflicts in a warming World, un proyecto editorial del Campus por la Paz y EdiUOC, en el cual diferentes autores tratan del cambio climático, la gestión energética y ambiental y los conflictos ambientales desde una perspectiva crítica y constructiva. También está diseñando el futuro máster internacional de Medio ambiente y energía de la UOC, en el que enseñará los retos ambientales a los que se enfrenta la sociedad: el cambio climático, la energía y la sostenibilidad.