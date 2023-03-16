«Podem modular la nostra dieta per a reduir el nostre consum energètic»
Guadalupe Barajas
Guadalupe Barajas
Guadalupe Barajas coordina el llibre digital col·lectiu bilingüe Energy and Environment. Management, technology and conflicts in a warming World, un projecte editorial del Campus per la Pau i EdiUOC, en el qual diferents autors tracten del canvi climàtic, la gestió energètica i ambiental i els conflictes ambientals des d’una perspectiva crítica i constructiva. També dissenya el futur màster internacional de Medi ambient i energia de la UOC, en què ensenyarà els reptes ambientals als quals s’enfronta la societat: el canvi climàtic, l’energia i la sostenibilitat.
Guadalupe Barajas coordina el llibre digital col·lectiu bilingüe Energy and Environment. Management, technology and conflicts in a warming World, un projecte editorial del Campus per la Pau i EdiUOC, en el qual diferents autors tracten del canvi climàtic, la gestió energètica i ambiental i els conflictes ambientals des d’una perspectiva crítica i constructiva. També dissenya el futur màster internacional de Medi ambient i energia de la UOC, en què ensenyarà els reptes ambientals als quals s’enfronta la societat: el canvi climàtic, l’energia i la sostenibilitat.