7/10/13

«La filosofía enseña a la gente a superar adversidades de todo tipo»

Lou Marinoff

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Guida Fullana
Autor

Lou Marinoff

La consultoría filosófica está de moda en decenas de países, donde los filósofos suelen asesorar y ayudar a tomar decisiones a todo tipo de personas y organizaciones, desde refugiados y líderes políticos hasta directivos empresariales, supervivientes de cáncer o incluso reclusos. Esta es la tarea que lleva a cabo Lou Marinoff, nacido en Quebec hace sesenta y dos años y autor de obras de éxito internacional como Más Platón y menos Prozac, El ABC de la felicidad o El poder del Tao. El filósofo y escritor ha abordado los fundamentos biológicos de los conflictos humanos en el VI Congreso Internacional de Conflictología y Paz del Campus por la Paz de la UOC, que ha tenido lugar los días 3 y 4 de octubre en el CosmoCaixa de Barcelona. Para Marinoff, la buena fe y la voluntad de diálogo son la clave para resolver cualquier desavenencia. Con él, también hemos hablado del conflicto España-Cataluña.

La consultoría filosófica está de moda en decenas de países, donde los filósofos suelen asesorar y ayudar a tomar decisiones a todo tipo de personas y organizaciones, desde refugiados y líderes políticos hasta directivos empresariales, supervivientes de cáncer o incluso reclusos. Esta es la tarea que lleva a cabo Lou Marinoff, nacido en Quebec hace sesenta y dos años y autor de obras de éxito internacional como Más Platón y menos Prozac, El ABC de la felicidad o El poder del Tao. El filósofo y escritor ha abordado los fundamentos biológicos de los conflictos humanos en el VI Congreso Internacional de Conflictología y Paz del Campus por la Paz de la UOC, que ha tenido lugar los días 3 y 4 de octubre en el CosmoCaixa de Barcelona. Para Marinoff, la buena fe y la voluntad de diálogo son la clave para resolver cualquier desavenencia. Con él, también hemos hablado del conflicto España-Cataluña.

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