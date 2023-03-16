«La filosofia ensenya la gent a superar adversitats de tot tipus»
Lou Marinoff
Lou Marinoff
La consultoria filosòfica és moda a desenes de països, a on els filòsofs solen assessorar —i ajudar-los a prendre decisions— tota mena de persones i organitzacions, des de refugiats i líders polítics fins a directius empresarials, supervivents de càncer o fins i tot reclusos. Aquesta és la tasca que porta a terme Lou Marinoff, nascut al Quebec ara fa seixanta-dos anys i autor d’obres d’èxit internacional, com Més Plató i menys Prozac, L’ABC de la felicitat o El poder del Tao. Aquest filòsof i escriptor ha tractat dels fonaments biològics dels conflictes humans en el VI Congrés Internacional de Conflictologia i Pau del Campus per la Pau de la UOC, que ha tingut lloc els dies 3 i 4 d’octubre al CosmoCaixa de Barcelona. Per a Marinoff, la bona fe i la voluntat de diàleg són la clau per a resoldre qualsevol desavinença. Amb ell, també hem parlat del conflicte Espanya-Catalunya.
La consultoria filosòfica és moda a desenes de països, a on els filòsofs solen assessorar —i ajudar-los a prendre decisions— tota mena de persones i organitzacions, des de refugiats i líders polítics fins a directius empresarials, supervivents de càncer o fins i tot reclusos. Aquesta és la tasca que porta a terme Lou Marinoff, nascut al Quebec ara fa seixanta-dos anys i autor d’obres d’èxit internacional, com Més Plató i menys Prozac, L’ABC de la felicitat o El poder del Tao. Aquest filòsof i escriptor ha tractat dels fonaments biològics dels conflictes humans en el VI Congrés Internacional de Conflictologia i Pau del Campus per la Pau de la UOC, que ha tingut lloc els dies 3 i 4 d’octubre al CosmoCaixa de Barcelona. Per a Marinoff, la bona fe i la voluntat de diàleg són la clau per a resoldre qualsevol desavinença. Amb ell, també hem parlat del conflicte Espanya-Catalunya.