El centro de detención de Guantánamo, nacido en la campaña contra Al Qaeda, acaba de cumplir once años. A pesar de que Barack Obama se comprometió en 2009 a su cierre, sigue albergando a 166 prisioneros que malviven en tierra de nadie, sin la opción de ser juzgados ni de ser devueltos a sus países de origen. Hablamos de esta polémica con el responsable de comunicación de Amnistía Internacional Cataluña, Dani Vilaró, y también desentrañamos otras cuestiones relacionadas con la lucha contra la injusticia y las violaciones de los derechos humanos.