«Para luchar contra el terrorismo no es necesario abandonar el Estado de derecho ni el respeto a los derechos humanos»
Dani Vilaró de Amnistía Internacional Cataluña
Dani Vilaró de Amnistía Internacional Cataluña
El centro de detención de Guantánamo, nacido en la campaña contra Al Qaeda, acaba de cumplir once años. A pesar de que Barack Obama se comprometió en 2009 a su cierre, sigue albergando a 166 prisioneros que malviven en tierra de nadie, sin la opción de ser juzgados ni de ser devueltos a sus países de origen. Hablamos de esta polémica con el responsable de comunicación de Amnistía Internacional Cataluña, Dani Vilaró, y también desentrañamos otras cuestiones relacionadas con la lucha contra la injusticia y las violaciones de los derechos humanos.
El centro de detención de Guantánamo, nacido en la campaña contra Al Qaeda, acaba de cumplir once años. A pesar de que Barack Obama se comprometió en 2009 a su cierre, sigue albergando a 166 prisioneros que malviven en tierra de nadie, sin la opción de ser juzgados ni de ser devueltos a sus países de origen. Hablamos de esta polémica con el responsable de comunicación de Amnistía Internacional Cataluña, Dani Vilaró, y también desentrañamos otras cuestiones relacionadas con la lucha contra la injusticia y las violaciones de los derechos humanos.