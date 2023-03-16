«Per a lluitar contra el terrorisme no cal abandonar l'Estat de dret ni el respecte als drets humans»
Dani Vilaró d'Amnistia Internacional Catalunya
Dani Vilaró d'Amnistia Internacional Catalunya
El centre de detenció de Guantánamo, nascut en la campanya contra Al Qaeda, acaba de complir onze anys. Malgrat que Barack Obama va comprometre’s l’any 2009 al seu tancament, continua albergant 166 presoners que malviuen en terra de ningú, sense l’opció de ser jutjats ni de ser retornats als seus països d’origen. Parlem d’aquesta polèmica amb el responsable de comunicació d’Amnistia Internacional Catalunya, Dani Vilaró, i també desentrellem altres qüestions relacionades amb la lluita contra la injustícia i les violacions dels drets humans.
El centre de detenció de Guantánamo, nascut en la campanya contra Al Qaeda, acaba de complir onze anys. Malgrat que Barack Obama va comprometre’s l’any 2009 al seu tancament, continua albergant 166 presoners que malviuen en terra de ningú, sense l’opció de ser jutjats ni de ser retornats als seus països d’origen. Parlem d’aquesta polèmica amb el responsable de comunicació d’Amnistia Internacional Catalunya, Dani Vilaró, i també desentrellem altres qüestions relacionades amb la lluita contra la injustícia i les violacions dels drets humans.