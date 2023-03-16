¿A qué edad surge la fractura digital?

¿Cómo se pueden acortar las diferencias en este espectro digital?

¿Qué tecnologías resultan más atractivas para las personas de edad avanzada?

¿Qué uso hacen de internet y de las redes sociales?

¿Recomendaría el uso de las TIC a las personas de edad avanzada?

¿Conllevan desventajas las TIC?

¿Tendrían que estar los dispositivos móviles, entre otras tecnologías, mejor adaptados a las posibilidades de la gente mayor?

El comercio electrónico está cada vez más presente entre nosotros. ¿Qué opina de la posibilidad que se le ofrece a esta generación de comprar por internet?

El concepto denos sitúa ante una dicotomía: un grupo de ciudadanos que puede y quiere utilizar los medios digitales (nativos digitales) y otro grupo que no puede o no quiere hacerlo (inmigrantes digitales). Aunque las personas de edad avanzada (más de sesenta y cinco años), de promedio, no utilizan tanto los medios digitales como los jóvenes, es tan amplia la variedad existente en el primer grupo que yo propondría sustituir el concepto depor el deSi aceptamos que nuestra sociedad se caracteriza por este espectro digital en el que los usuarios pueden utilizar en mayor o menor grado los medios digitales dependiendo de su educación, experiencia laboral y necesidades de información y comunicación, el concepto deadquiere entonces una gran relevancia. La científica británica Sonia Livingstone definecomo «la capacidad para acceder, analizar, evaluar y crear mensajes en contextos muy diversos». La alfabetización mediática debería formar parte del currículo de escuelas, universidades y otras instituciones, dada su importancia tanto para jóvenes como para personas mayores. A menudo resulta difícil para los estudiantes más jóvenes encontrar información científica en formato digital, y cuando finalmente la encuentran tienen dificultades para evaluar su fiabilidad.Teniendo en cuenta que los estudios de mercado realizados en este ámbito suelen centrarse en los jóvenes y que las oficinas de estadística de países como Holanda no recopilan datos sobre la elección de medios por parte del segmento de población mayor de setenta y cinco años, no queda muy claro si las personas de edad avanzada tienen efectivamente preferencia por unas tecnologías u otras (p. ej., las que utilizaron durante sus años de formación). Un aspecto interesante de investigar sería comprobar si hay cada vez más mujeres mayores, como mi propia madre, que antes no se conectaban a internet y ahora sí que lo hacen porque el iPad es mucho más fácil de utilizar que el ordenador.En Holanda, una tercera parte de las personas que tienen entre sesenta y cinco y setenta y cinco años nunca se ha conectado a la red. Los estudios empíricos sobre la importancia de la edad en el uso de las redes sociales justo empiezan a aparecer ahora. Todavía no se sabe con seguridad si el uso de estas redes hará que la gente sea más feliz. De hecho, algunos investigadores temen que lleguen a convertirse en un motivo de aislamiento.No recomiendo ninguna herramienta de comunicación a nadie. En mi opinión, tanto los jóvenes como la gente mayor deberían decidir por sí mismos, ante una situación determinada, qué medio querrían utilizar y con qué finalidad informativa o comunicativa. Por eso creo que las autoridades deberían adoptar una «perspectiva multicanal».Estoy plenamente convencido de que el uso exclusivo de medios digitales por parte de organismos públicos y empresas privadas para comunicarse con sus ciudadanos/clientes, aunque pueda servir para potenciar su eficacia, a largo plazo afectará negativamente a la coherencia de nuestra sociedad. Con independencia de su edad, los seres humanos también necesitan del contacto cara a cara.Sin lugar a dudas, ya que las limitaciones funcionales propias de la edad lo hacen necesario; el riesgo de perder capacidades visuales, auditivas, cognitivas y motrices aumenta a medida que las personas se hacen mayores. Con todo, el nombre del producto no debería hacer referencia al hecho de haberse diseñado especialmente para gente mayor.La movilidad se reduce a medida que nos hacemos mayores, por lo que el comercio electrónico (siempre que no quieras pedírselo a tus vecinos más jóvenes en una conversación «cara a cara») puede servir para que nos traigan los productos y servicios hasta la misma puerta de casa. Podrían llevarse a cabo estudios empíricos para comprobar la idea asumida de que la gente mayor está menos dispuesta a utilizar el comercio electrónico porque temen los riesgos digitales que comporta.