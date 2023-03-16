Este año, los actos de graduación en Barcelona, Madrid y Manacor estarán presididos por Josep A. Planell, rector de la UOC. En cuanto a la ceremonia de Barcelona, se llevará a cabo los días 15 y 16 de noviembre, en el Auditorio (Lepant, 150). El acto se realizará en dos jornadas y tres turnos debido al gran número de graduados en Cataluña. En cuanto al 15 de noviembre, se graduarán los estudiantes de posgrado, máster y doctorado. El padrino de la promoción será Antoni Abad, presidente de la Confederación Empresarial Comarcal de Terrassa (CECOT).



El sábado 16 de noviembre llegará el turno a los graduados de los estudios de Economía y Empresa y de Ciencias de la Información y de la Comunicación (9.15 h), y también a los graduados de los estudios de Artes y Humanidades, de Derecho y Ciencia Política, de Psicología y Ciencias de la Educación, de Ingeniería Informática, Multimedia y Telecomunicación (12.30 h). En todos los actos, el padrino de las promociones será José Luis Larrea, presidente de Ibermática. En cuanto al representante de la promoción de Barcelona, este año será la graduada Isabel Valdivieso Sanjuan, máster en Nutrición y Salud.



Sobre la ceremonia en Madrid, José Luis Larrea repetirá como padrino de la promoción. El acto se celebrará el 30 de noviembre en el Auditorio Nacional de Música (Príncipe de Vergara, 146).



En cuanto a la gala de Manacor, tendrá lugar el 14 de diciembre en el Teatro Municipal de Manacor (avenida del Parc, s/n) y el padrino de la promoción será Llorenç Huguet, rector de la Universidad de las Islas Baleares.



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