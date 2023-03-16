Graduació 2013: Barcelona, Madrid i Manacor acullen les cerimònies d'aquest anyEls actes de graduació enguany tindran lloc a Barcelona, Madrid i Manacor i són una cerimònia oficial de reconeixement per als alumnes que han superat amb èxit els estudis. La primera gala va tenir lloc l'estiu del 1998 a Barcelona i va servir per a graduar els dotze primers titulats de la UOC.
Enguany, els actes de graduació a Barcelona, Madrid i Manacor seran presidits per Josep A. Planell, rector de la UOC. Pel que fa la cerimònia de Barcelona, es durà a terme els dies 15 i 16 de novembre, a l'Auditori (Lepant, 150). L'acte es farà en dues jornades i tres torns a causa del gran nombre de graduats a Catalunya. Pel que fa al 15 de novembre, es graduaran els estudiants de postgrau, màster i doctorat. El padrí de la promoció serà Antoni Abad, president de la Confederació Empresarial Comarcal de Terrassa (CECOT).
El dissabte 16 de novembre arribarà el torn als graduats dels estudis d'Economia i Empresa i de Ciències de la Informació i de la Comunicació (9.15 h), i també als graduats dels estudis d'Arts i Humanitats, de Dret i Ciència Política, de Psicologia i Ciències de l'Educació, d'Enginyeria Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació (12.30 h). En tots els actes, el padrí de les promocions serà José Luis Larrea, president d'Ibermática. Pel que fa al representant de la promoció de Barcelona, aquest any serà la graduada Isabel Valdivieso Sanjuan, màster en Nutrició i Salut.
Sobre la cerimònia a Madrid, José Luis Larrea repetirà com a padrí de la promoció. L'acte se celebrarà el 30 de novembre a l'Auditori Nacional de Música (Príncipe de Vergara, 146).
Pel que fa a la gala de Manacor, tindrà lloc el 14 de desembre al Teatre Municipal de Manacor (avinguda del Parc, s/n) i el padrí de la promoció serà Llorenç Huguet, rector de la Universitat de les Illes Balears.
Les cerimònies de graduació es podran seguir via Twitter amb les etiquetes #AlumniUOC, #GraduacioUOC i #GraduacionUOC.