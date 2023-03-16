La UOC presenta hoy, lunes 21 de octubre, la lección inaugural del curso académico 2013-2014, a cargo del consejero delegado de Universia, Jaume Pagès i Fita, en diálogo con Jordi Planella, director de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC. La lección se publica este año en vídeo para que toda la comunidad UOC (docentes, estudiantes, personal de gestión y alumni) pueda acceder al análisis que el ponente hace del sistema educativo actual y de los retos de futuro más inmediatos. El formato pretende impulsar un diálogo participativo por medio de las redes sociales.



Según Pagès, uno de los retos más importantes que tiene que afrontar el sistema educativo en la sociedad de la información y el conocimiento, es el de satisfacer los niveles de formación cada vez más elevados que demanda una población en aumento: «El conjunto de los sistemas de enseñanza, y en concreto la enseñanza superior, se está tensando como nunca antes, puesto que está diseñado para producir y transmitir el conocimiento en un momento en que el que conocimiento y la información pasan a ser muy importantes».



«Este es un reto extraordinario para las instituciones de educación superior, que, además, tienen una inercia muy grande y les cuesta cambiar», añade el experto. Según él, si las universidades tradicionales no salen adelante corren el riesgo de verse sustituidas por «universidades corporativas», que ya existen y van experimentando junto al sistema tradicional con «voluntad de ocupar un espacio porque piensan que el otro no está al nivel, o dando respuesta a las necesidades que se tienen que cubrir».



Del mismo modo, Pagès considera que el acceso masivo a la educación universitaria plantea el reto de escoger entre un modelo de universidad que quiere formar élites en la sociedad (su rol tradicional) y la universidad de masas que pretende formar al conjunto de la población. «En países emergentes como China e India, de población ingente y con demanda de formación, los sistemas tradicionales son incapaces de dársela. En este contexto, la educación a distancia es, sin duda, una solución», afirma. En este sentido, cree que «la UOC es un experimento exitoso que acumula un saber hacer de muchos años y que es, esencialmente, su capital».



En cuanto al panorama en el Estado, el consejero delegado de Universia considera que el sistema educativo actual es extraordinariamente complejo y necesita mejorar, pero hay que hacerlo con la connivencia de los actores del sistema (profesores, maestros, escuela, etc.), hecho que no siempre sucede en nuestro país y que asegura el fracaso de las reformas. Por otro lado, cree que en ocasiones la escasa presencia de las universidades españolas en los rankings internacionales es producto de una interpretación excesivamente negativa de los estudios. «En el ranking de Shanghái por especialidades, España ocupa el sexto lugar por países en número de universidades reconocidas», afirma Pagès. Igualmente rechaza las críticas que ven un exceso de variedad en la oferta docente actual en el sistema universitario: «lo que sobra es legislación universitaria y falta autonomía para decidir (...) Las universidades tendrían que poder decidir los títulos que dan, como ya ocurre en muchos países».



Pagès también considera que en la situación de crisis y paro actual, la marcha de talento al extranjero no es indicativo de una carencia del sistema de enseñanza: «Que la gente salga, y que pueda salir es bueno; lo que no lo es, es que la gente tenga que salir porque aquí no encuentra donde se pueda desarrollar y generar el valor añadido que puede generar con su actividad cuando lo puede hacer fuera. El drama es que aquí no haya empresas capaces de utilizar este talento, esa formación acumulada en estas personas para generar un valor añadido a nuestra sociedad».