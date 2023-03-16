¿Cuál considera que es el papel de la Wikipedia en el sistema educativo universitario?

Aun así, la utilización de la Wikipedia en las aulas genera diversidad de opiniones entre el profesorado.

De hecho, algunos docentes todavía consideran que no es una fuente de información fiable.

¿Todavía existe mucho prejuicio entre los docentes sobre el uso de la Wikipedia, sobre todo por miedo a ser juzgados por sus compañeros de profesión?

¿Es el e-learning para la enseñanza tradicional lo que la Wikipedia para las enciclopedias de toda la vida?

Entonces, ¿la enseñanza virtual está cambiando la manera de entender el aprendizaje?

¿Podríamos decir que con la Wikipedia estamos ante una revolución, como en su momento lo fue la irrupción de la imprenta para la cultura escrita?

¿Conoce el sistema educativo que se utiliza en la UOC? ¿Qué opina de él?

¿Cuál es su opinión sobre los MOOC, los cursos en línea masivos y abiertos?

¿Los MOOC así como la Wikipedia abren el conocimiento a muchas más personas?