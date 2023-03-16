7/1/14
«Los sistemas de difusión de la información están cambiando muy rápidamente y transformarán el sistema universitario»
Klaus Wannemacher
Klaus Wannemacher
En noviembre, Klaus Wannemacher participó, en Barcelona, en el seminario internacional Wikipedia y Universidad: Investigación y Experiencias de la UOC, organizado por el proyecto de investigación Wikipedia for higher Education - Wiki4HE del IN3, con el apoyo del programa RecerCaixa. El encuentro, que contó con la aportación de varios especialistas y profesores universitarios, sirvió para poner en común la experiencia en la utilización docente de la Wikipedia y cómo influye esta en las clases y los sistemas de aprendizaje. Wannemacher destacó el papel que puede tener el uso de esta enciclopedia colaborativa en el sistema universitario y defendió su utilización.
¿Cuál considera que es el papel de la Wikipedia en el sistema educativo universitario?La Wikipedia puede ser una herramienta muy útil en la enseñanza en las universidades. Desde el punto de vista de los estudiantes, puede ayudar al desarrollo de las competencias de escritura, a que se familiaricen con las comunidades virtuales y a que trabajen de manera colaborativa, entre otros aspectos. El número de ventajas de la utilización de la Wikipedia en la enseñanza universitaria y en los seminarios puede mejorar, desde el punto de vista del profesorado, el flujo de trabajo y el desarrollo de las clases. Por eso hay un gran número de profesores de todo el mundo que están implicados en su utilización.
Aun así, la utilización de la Wikipedia en las aulas genera diversidad de opiniones entre el profesorado.Para los profesores más reticentes a su utilización usar la Wikipedia supone una gran carga de trabajo. Y también lo puedo llegar a entender. Llegados a este punto, considero que las reticencias a su inclusión se deben a que buena parte del profesorado no está familiarizado con los procesos, reglas y tipos de comunidades del entorno Wikipedia.
De hecho, algunos docentes todavía consideran que no es una fuente de información fiable.Ese es un punto importante, es cierto. Es difícil saber en qué medida son fiables algunos de los artículos de la Wikipedia. En principio, se presentan referencias en el texto que se está editando, como libros de investigación. Hasta ahora se tenía que echar un vistazo a los libros de referencia, por ejemplo, para asegurar la calidad del contenido de algunos artículos específicos.
¿Todavía existe mucho prejuicio entre los docentes sobre el uso de la Wikipedia, sobre todo por miedo a ser juzgados por sus compañeros de profesión?Creo que la Wikipedia se ha desarrollado durante mucho tiempo y la calidad de algunos de sus contenidos no siempre ha sido la esperada en algunos campos. Eso ha contribuido a que algunos sectores del profesorado tengan una relación conflictiva con la Wikipedia. No todos los artículos que encontramos son buenos y sobre algunos temas no hay información de calidad. Aun así, hay otros campos que sí tienen referencias muy, muy desarrolladas. Creo que solo es una cuestión de tiempo que los docentes dejen de usarla solo en el ámbito privado, para la preparación de sus clases, y la incorporen a otras actividades educativas. Cuanto más la utilicen, más podrán ver lo útil que es dentro del entorno universitario.
¿Es el e-learning para la enseñanza tradicional lo que la Wikipedia para las enciclopedias de toda la vida?Es una muy buena analogía, sí. Espero y deseo que las maneras de enseñar de la forma tradicional utilicen sistemas mejores que los de las viejas enciclopedias. Y también espero que el e-learning y la enseñanza tradicional no acaben tan mal como la Wikipedia y la Britannica -un referente para las personas anglohablantes-, que han entrado en grandes discusiones. Confío que ambos sistemas sigan coexistiendo durante muchos años y que se generen sinergias que los beneficien mutuamente, con la inclusión del e-learning en seminarios y asignaturas, por ejemplo.
Entonces, ¿la enseñanza virtual está cambiando la manera de entender el aprendizaje?Creo que tiene el potencial suficiente para hacerlo. En general, las clases virtuales tienen éxito y aceptación entre los estudiantes. Estos sistemas contribuyen verdaderamente, en el aspecto didáctico, a los nuevos modelos de enseñanza. Estamos transformando cómo y desde dónde se aprende. Creo que, en un futuro, tendrán más presencia dentro de la enseñanza tradicional.
¿Podríamos decir que con la Wikipedia estamos ante una revolución, como en su momento lo fue la irrupción de la imprenta para la cultura escrita?Creo que la Wikipedia es uno de los proyectos más innovadores que hay porque contribuye a la construcción del imaginario colectivo de un entorno cambiante. En la universidad, los procesos de publicación están abriendo las fuentes de información de la educación y los materiales para la enseñanza están siendo transferidos a la red, a diarios abiertos. Estamos viviendo unos procesos de intercambio muy importantes; por ejemplo, los resultados de investigaciones se publican en internet. En algunas disciplinas, su utilización está siendo más importante que en otras. Los sistemas de difusión están cambiando muy rápidamente y eso probablemente afectará a cómo entendemos las universidades hoy en día.
¿Conoce el sistema educativo que se utiliza en la UOC? ¿Qué opina de él?Sí, claro. El modelo de la UOC ha captado la atención en Alemania. Hace unos años, ya se hablaba de que en una década las universidades alemanas estarían siguiendo el modelo UOC. Me parece que es una manera muy innovadora de organizar la universidad y de sistematizar las rutinas de la enseñanza a distancia. Se exploran nuevas maneras de enseñar y, por extensión, de estudiar. Mientras que las universidades a distancia de carácter más tradicional se centran en el papel, aquí no pasa eso. El modelo UOC es un modelo en el que muchas universidades pueden inspirarse para saber qué camino seguir en el campo de las titulaciones del futuro. Pueden sacar mucho provecho dando un vistazo a todo el camino trazado por esta universidad.
¿Cuál es su opinión sobre los MOOC, los cursos en línea masivos y abiertos?Hay una gran discusión sobre este tema. Es cierto que han contribuido a repensar el reto del e-learning y las oportunidades que existen más allá de la enseñanza universitaria clásica. Muchas universidades alemanas también han intentado experimentar con plataformas para cursos de este tipo. Me parece muy complejo evaluar si los MOOC transformarán el sistema de enseñanza universitaria, pero sí que considero que será otra manera de dar clases y de que los estudiantes puedan asistir a programas educativos. Creo que existirán diferentes tipos de clases que convivirán con sistemas más tradicionales de aprendizaje. Lo que veo más complicado es que esto revolucione todo el sistema, hoy por hoy.
¿Los MOOC así como la Wikipedia abren el conocimiento a muchas más personas?Sí, totalmente. También creo que las fuentes abiertas de educación contribuyen de manera muy activa a que haya una gran apertura en todo el sistema educativo, lo cual hace más sencillo el acceso de los estudiantes al material necesario para trabajar los temarios. A menudo, sentimos las reticencias de los docentes a utilizar material que ha sido elaborado por otros educadores, pero creo que, con el tiempo, estas herramientas facilitarán el trabajo del profesorado para preparar las clases. Esto tiene un gran potencial para mejorar y hacer más sencillo el trabajo de enseñar y de aprender porque creo que aporta otras perspectivas de las materias.