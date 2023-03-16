7/1/14
«Els sistemes de difusió de la informació canvien molt ràpidament i transformaran el sistema universitari»
Klaus Wannemacher
Klaus Wannemacher
El novembre, Klaus Wannemacher va participar, a Barcelona, en el seminari internacional Viquipèdia i Universitat: Recerca i Experiències de la UOC, organitzat pel projecte de recerca Wikipedia for higher Education - Wiki4HE de l'IN3, amb el suport del programa RecerCaixa. La trobada, que va comptar amb l'aportació de diversos especialistes i professors universitaris, va servir per a posar en comú l'experiència en l'ús docent de la Viquipèdia i com aquesta influeix en les classes i els sistemes d'aprenentatge. Wannemacher va destacar el paper que pot tenir l'ús d'aquesta enciclopèdia col·laborativa en el sistema universitari i va defensar-ne l'ús.
Quin considera que és el paper de la Viquipèdia en el sistema d'ensenyament universitari?La Viquipèdia pot ser una eina molt útil en l'ensenyament a les universitats. Des del punt de vista dels estudiants, pot ajudar a desenvolupar les competències d'escriptura, a familiaritzar-se amb les comunitats virtuals i a treballar col·laborativament, entre altres aspectes. El nombre d'avantatges de l'ús de la Viquipèdia en l'ensenyament universitari i els seminaris pot millorar, des del punt de vista del professorat, el flux de treball i el desenvolupament de les classes. Per això hi ha un gran nombre de professors d'arreu del món que estan implicats a fer-la servir.
Tot i així, l'ús de la Viquipèdia a les aules genera diversitat d'opinions entre el professorat.Per als professors més reticents, fer servir la Viquipèdia comporta una gran càrrega de feina. I també ho puc arribar a entendre. Arribats a aquest punt, considero que les reticències a incloure-la es deuen al fet que bona part dels professors no estan familiaritzats amb els processos, regles i tipus de comunitats de l'entorn Viquipèdia.
De fet, alguns docents encara consideren que no és una font d'informació fiable.Aquest és un punt important, és cert. És difícil saber com són de fiables alguns dels articles de la Viquipèdia. En principi, es presenten referències en el text que s'edita, com llibres de recerca. Fins ara s'havia de donar un cop d'ull als llibres de referència, per exemple per a assegurar la qualitat del contingut d'alguns articles específics.
Encara hi ha molts prejudicis entre els docents sobre l'ús de la Viquipèdia, sobretot per por de ser jutjats pels seus companys de professió?Penso que la Viquipèdia s'ha desenvolupat durant molt de temps i la qualitat d'alguns dels continguts no sempre ha estat l'esperada en alguns camps. Això ha contribuït a fer que alguns sectors del professorat tingui una relació conflictiva amb la Viquipèdia. No tots els articles que hi trobem són bons, i sobre segons quins temes no hi ha informació de qualitat. Malgrat això, hi ha altres camps que sí que tenen referències molt ben desenvolupades. Penso que només és una qüestió de temps que els docents deixin de fer-la servir privadament i prou, per a la preparació de les seves classes, i la incorporin a altres activitats educatives. Com més la facin servir, més podran veure com és d'útil dins l'entorn universitari.
L'e-learning és per a l'ensenyament tradicional el que és la Viquipèdia per a les enciclopèdies de tota la vida?És una analogia molt bona, sí. Espero i desitjo que les maneres d'ensenyar tradicionals facin servir sistemes millors que els de les velles enciclopèdies. I també espero que l'e-learning i l'ensenyament tradicional no acabin tan malament com la Viquipèdia i la Britannica -un referent per a les persones angloparlants-, que han entrat en grans discussions. Confio que aquests dos sistemes continuïn coexistint durant molts anys i que es generin sinergies que els beneficiïn mútuament, amb la inclusió de l'e-learning en seminaris i assignatures, per exemple.
Aleshores, l'ensenyament virtual va canviant la manera d'entendre l'aprenentatge?Penso que té prou potencial per a fer-ho. En general, les classes virtuals tenen èxit i acceptació entre els estudiants. Aquests sistemes contribueixen veritablement, en l'aspecte didàctic, als nous models d'ensenyament. Anem transformant com i des d'on s'aprèn. Penso que, en el futur, tindran més presència en l'ensenyament tradicional.
Podríem dir que amb la Viquipèdia som davant una revolució, com en el seu moment ho va ser la irrupció de la impremta per a la cultura escrita?Penso que la Viquipèdia és un dels projectes més innovadors que hi ha perquè contribueix a la construcció de l'imaginari col·lectiu d'un entorn canviant. A la universitat, els processos de publicació van obrint les fonts d'informació de l'educació i els materials per a l'ensenyament es van transferint a la xarxa, a diaris oberts. Vivim uns processos d'intercanvi molt importants, publicant els resultats d'investigacions a internet, per exemple. En algunes disciplines, el seu ús és més important que en d'altres. Els sistemes de difusió canvien molt ràpidament i això probablement afectarà la manera com entenem les universitats avui dia.
Coneix el sistema educatiu que es fa servir a la UOC? Què en pensa?Sí, és clar. El model de la UOC ha captat l'atenció a Alemanya. Fa alguns anys, ja es deia que en una dècada les universitats alemanyes seguirien el model UOC. Trobo que és una manera molt innovadora d'organitzar la universitat i de sistematitzar les rutines de l'ensenyament a distància. S'exploren noves maneres d'ensenyar i, per extensió, d'estudiar. Mentre que les universitats a distància de caràcter més tradicional se centren en el paper, aquí això no passa. El model UOC és un model en el qual moltes universitats es poden inspirar per a saber quin camí han de seguir en el camp de les titulacions del futur. En poden treure molt de profit si donen un cop d'ull a tot el camí traçat per aquesta universitat.
Quina opinió té dels MOOC, els cursos en línia massius i oberts?Hi ha una gran discussió sobre aquest tema. És cert que han contribuït a repensar el repte de l'e-learning i les oportunitats que hi ha més enllà de l'ensenyament universitari clàssic. Moltes universitats alemanyes també han provat d'experimentar amb plataformes per a cursos d'aquesta mena. Em sembla molt complex avaluar si els MOOC transformaran el sistema d'ensenyament universitari, però sí que considero que serà una altra manera de fer classes i de fer que els estudiants puguin assistir a programes d'ensenyament. Penso que hi haurà diferents tipus de classes que conviuran amb sistemes més tradicionals d'aprenentatge. El que veig més complicat és que això revolucioni tot el sistema, ara per ara.
Els MOOC i la Viquipèdia obren el coneixement a moltes més persones?Sí, del tot. També penso que les fonts obertes d'ensenyament contribueixen molt activament a fer que hi hagi una gran obertura en tot el sistema educatiu, cosa que fa més senzill l'accés dels estudiants al material necessari per a treballar els temaris. Sovint sentim les reticències dels docents a fer ús de material que ha estat elaborat per altres educadors, però penso que, amb el temps, aquestes eines facilitaran la feina dels professors de preparar les classes. Això té un gran potencial per a millorar i fer més senzilla la feina d'ensenyar i d'aprendre perquè penso que aporta unes altres perspectives de les matèries.