2/7/13
«Cuando existe una relación de amor entre el creador y el fan, el dinero no es problema»
Nicolás Alcalá
Nicolás Alcalá
¿Cómo fue el estreno en tu ciudad, Madrid?¡Increíble! Vendimos más de mil entradas. Llenamos dos salas de uno de los cines más grandes de la capital, en pleno centro, y había una emoción en el ambiente...; fue increíble. Y a la gente le gustó un montón. Estoy sorprendido de la cantidad de buenas críticas que está habiendo. Muchas malas, también, como en todo. Es una película que polariza mucho la opinión, ya lo sabíamos. Habrá quien la ame y quien la odie. Hemos recibido críticas de gente muy emocionada.
¿Qué representa estrenar esta película en dos ciudades después de tantos años haciéndola posible? ¿Ha sido agotador?Al contrario, es muy bonito. Es el punto final para disfrutar del trabajo bien hecho. La sensación que me queda es la del trabajo bien hecho y este es el broche final. Ahora llega el estreno para la gente.
Más de cinco mil personas han puesto su grano de arena en este filme. ¿Te sientes un poco como un director de orquesta?Hemos tocado muchas cosas y ha habido muchísima gente que ha participado en la película. El trabajo del director se ha basado en eso: coordinar los mejores talentos, internos y externos, para hacer que la sinfonía suene bien.
¿Qué papel tienen los internautas?En nuestro caso, no ha habido participación directa en la parte creativa. Teníamos bastante claro que no queríamos hacer una wikipeli. Creíamos que detrás de una obra artística debía haber alguien que la dirigiera. Nos parece que cualquier obra se crea alrededor de la inspiración anterior que ha hecho otra gente, por lo que queríamos dar la oportunidad a cualquiera de iterar, mejorar y recrear sobre lo que nosotros habíamos hecho. Por este motivo, la película está licenciada con Creative Commons y vamos a subir a internet 140 horas de material en bruto para que cualquiera pueda utilizarlo con el objetivo de hacer un nuevo corto o remontar la película. Sí que va a haber nuevas creaciones, pero siempre al margen de la obra original.
¿Crees que esta forma de hacer cine se debe a la crisis o a la aparición de nuevas tecnologías? ¿Qué pesa más?Este proyecto tiene que ver con el amor. La tecnología ayuda y la crisis no influye, pero creo que esta película es un acto de amor de gente que siente de verdad que este proyecto tenía que existir. El apoyo ha venido de ahí. Cuando existe esa relación entre el creador y el fan, el dinero no es problema en absoluto. Ha habido un enorme acto de apoyo de todo tipo y ese apoyo seguirá existiendo a la hora de organizar proyecciones por parte de los propios fans. Todo ha tenido más que ver con esa especial relación que existe entre un creador y su fan.
¿Qué ha significado el papel de la UOC en este proyecto?Ha sido muy bonito que la UOC se implicara en el proyecto. Tener como padrinos a gente que creía en lo que hacíamos nos ha ayudado y orientado en el camino. La Universitat Oberta de Catalunya ha sido uno de los apoyos más importantes, con Toni Roig [director del programa de Comunicación Audiovisual de la UOC] a la cabeza.
¿Os conocíais antes?Toni Roig estaba escribiendo un libro relacionado con esta temática; nos tomamos un café un día para hablar sobre el tema y hubo una conexión muy cercana. A partir de ese momento, la UOC se implicó: nos ayudó a organizar la primera rueda de prensa que hicimos de presentación de nuestro plan de negocios. Al final, hemos acabado siendo tutores del máster de Nuevas tecnologías de la UOC. Lo que se estaba explicando en el máster tenía mucho que ver con nosotros y al revés, por lo que ha habido una sinergia muy natural.
¿Qué le dirías al público para que vaya a ver la película?Es posible que se sorprendan. Esta película no es todo lo que la gente está esperando, así que se sorprenderán para bien. Les animaría a eso: el cine está hecho para sorprenderse.
¿En qué canales se podrá ver la película?Se puede ver en todos los canales. Es la primera vez en la historia que se podrá ver la película en todas las plataformas al mismo tiempo. Se puede ver en nuestra página web (www.elcosmonauta.es) y en todas las plataformas de vídeo bajo demanda (video on demand, VOD) como Filmin, Yomvi, Nubeox, también en Canal+ Xtra, y ya se están organizando proyecciones en salas.