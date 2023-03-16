¿Cómo fue el estreno en tu ciudad, Madrid?

¿Qué representa estrenar esta película en dos ciudades después de tantos años haciéndola posible? ¿Ha sido agotador?

Más de cinco mil personas han puesto su grano de arena en este filme. ¿Te sientes un poco como un director de orquesta?

¿Qué papel tienen los internautas?

¿Crees que esta forma de hacer cine se debe a la crisis o a la aparición de nuevas tecnologías? ¿Qué pesa más?

¿Qué ha significado el papel de la UOC en este proyecto?

¿Os conocíais antes?

¿Qué le dirías al público para que vaya a ver la película?

¿En qué canales se podrá ver la película?