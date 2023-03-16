2/7/13
«Quan hi ha una relació d'amor entre el creador i el fan, els diners no són problema»
Nicolás Alcalá
Nicolás Alcalá
Com va anar l'estrena a la teva ciutat, Madrid?Increïble! Vam vendre més de mil entrades. Vam emplenar dues sales d'un dels cinemes més grans de la capital, en ple centre, i hi havia una emoció en l'ambient...; va ser increïble. I a la gent li va agradar molt. Estic sorprès de la quantitat de bones crítiques que hi ha. Moltes de dolentes, també, com en tot. És una pel·lícula que polaritza molt l'opinió, ja ho sabíem. N'hi haurà que l'estimaran i n'hi haurà que l'odiaran. Hem rebut crítiques de gent molt emocionada.
Què representa estrenar aquesta pel·lícula en dues ciutats després de tants anys fent-la possible? Ha estat esgotador?Al contrari, és molt bonic. És el punt final per a gaudir de la feina ben feta. La sensació que em queda és la de la feina ben feta i això n'és el coronament. Ara arriba l'estrena per a la gent.
Més de cinc mil persones han posat el seu gra de sorra en aquest film. Et sents una mica com un director d'orquestra?Hem tocat moltes coses i hi ha hagut moltíssima gent que ha participat en la pel·lícula. El treball del director s'ha basat en això: coordinar els millors talents, interns i externs, per a fer que la simfonia soni bé.
Quin paper hi tenen els internautes?En el nostre cas, no hi ha hagut participació directa en la part creativa. Teníem força clar que no volíem fer una wikipel·lícula. Pensàvem que darrere d'una obra artística hi havia d'haver algú que la dirigís. Ens sembla que qualsevol obra es crea entorn de la inspiració anterior que ha fet altra gent, per la qual cosa volíem donar l'oportunitat a qualsevol d'iterar, millorar i recrear sobre el que nosaltres havíem fet. Per aquest motiu, la pel·lícula té llicència Creative Commons i penjarem a internet 140 hores de material en brut perquè qualsevol el pugui fer servir amb l'objectiu de crear un nou curt o remuntar la pel·lícula. Sí que hi haurà noves creacions, però sempre al marge de l'obra original.
Penses que aquesta manera de fer cinema es deu a la crisi o a l'aparició de noves tecnologies? Què pesa més?Aquest projecte té a veure amb l'amor. La tecnologia ajuda i la crisi no hi influeix, però penso que aquesta pel·lícula és un acte d'amor de gent que sent de debò que aquest projecte havia d'existir. El suport ha vingut d'aquí. Quan existeix aquesta relació entre el creador i el fan, els diners no són problema en absolut. Hi ha hagut un enorme acte de suport de tota mena i aquest suport continuarà existint a l'hora d'organitzar projeccions per part dels mateixos fans. Tot ha tingut més a veure amb aquesta relació especial que hi ha entre un creador i el seu fan.
Què ha significat el paper de la UOC en aquest projecte?Ha estat molt bonic que la UOC s'impliqués en el projecte. Tenir per padrins gent que creia en el que fèiem ens ha ajudat i orientat en el camí. La Universitat Oberta de Catalunya ha estat un dels suports més importants, amb Toni Roig [director del programa de Comunicació Audiovisual de la UOC] al capdavant.
Us coneixíeu abans?Toni Roig escrivia un llibre relacionat amb aquesta temàtica; un dia vam prendre un cafè per parlar del tema i hi va haver una connexió molt propera. A partir d'aquest moment, la UOC s'hi va implicar: ens va ajudar a organitzar la primera roda de premsa que vam fer de presentació del nostre pla de negocis. Al final, hem acabat essent tutors del màster de Noves tecnologies de la UOC. El que s'explicava en el màster tenia molt a veure amb nosaltres i a l'inrevés, per la qual cosa hi ha hagut una sinergia molt natural.
Què diries al públic perquè vagi a veure la pel·lícula?Pot ser que se sorprenguin. Aquesta pel·lícula no és tot el que la gent espera, o sigui que se sorprendran per a bé. Els animaria a això: el cinema és fet per a sorprendre's.
A quins canals es podrà veure la pel·lícula?Es pot veure a tots els canals. És la primera vegada a la història que es podrà veure la pel·lícula a totes les plataformes al mateix temps. Es pot veure a la nostra pàgina web (www.elcosmonauta.es) i a totes les plataformes de vídeo per encàrrec (video on demand, VOD) com Filmin, Yomvi, Nubeox, també a Canal+ Xtra, i ja s'organitzen projeccions a sales.